ÇANKAYA’DA MELEK MOSSO RÜZGARI ESTİ

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TAŞDELEN: “HİÇ KİMSE BİR SANATÇIYI YASAKLAYAMAZ

Alper Taşdelen: “Çankaya özgürlüğün, demokrasinin ve Mustafa Kemal Atatürk’ün kenti. Sanatçılar her zaman başımızın tacıdır ve sizleri misafir etmekten onur duyacağız”

Çankaya Belediyesinin kadınlara gelir desteği amacıyla hayata geçirdiği ve bu yıl 5. kez düzenlenen “Kadın Emeği Festivali”nin 2. gününde Melek Mosso şarkılarını binlerce hayranıyla birlikte söyledi.

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Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen Kadın Emeği Festivali bu yıl 5. kez Başkentlilerle buluştu.

Kadınlara gelir desteği amacıyla Zafer Park’ta düzenlenen festival, başta emekçi kadınlar olmak üzere tüm Ankaralıları müzikle buluşturdu. 250 kadının el emeği göz nuru ürünlerinin satışa sunulduğu festivalin ilk gününde Melike Demirağ, ikinci gün ise Melek Mosso sahne aldı.

ÖZGÜRLÜĞÜN KENTİ ÇANKAYA

Konserde ünlü sanatçı Melek Mosso’ya çiçek sunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen; “Hiç kimse bir sanatçıyı yasaklayamaz, Çankaya burada, Çankaya her zaman sizleri misafir etmeye hazır. Çünkü, Çankaya özgürlüğün kenti, Çankaya demokrasinin kenti, Çankaya Mustafa Kemal Atatürk’ün kenti. Sanatçılar her zaman başımızın tacıdır ve sizleri misafir etmekten onur duyacağız” dedi.

BAŞKENTLİLER MELEK MOSSO İLE COŞTU

5. Kadın Emeği Festivali’nin ikinci günü Ankaralılar Melek Mosso ile coştu. Son dönemlerin çok beğenilen sanatçılarından olan Mosso’nun kendine has tarzı ve sesiyle seslendirdiği şarkılar vatandaşları coşturdu. Gündüz festivale gelen akşamda konseri izleyen binlerce Ankaralı, Mosso’nun sevilen şarkılarına eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşadılar.

KUZEYİN UŞAKLARI’NDAN MUHTEŞEM GÖSTERİ

Festivalin ikinci gününde Başkan Alper Taşdelen’in 21. Yüzyılın halkevleri olarak nitelediği Çankaya Evleri de çeşitli etkinliklerle festivale katıldı. Yıldız Çankaya Evi’nin çocuk halk oyunları ekibi Kuzeyin Uşakları, festivale katılanlara muhteşem bir gösteri sundu. Çocuklar izleyenler tarafından dakikalarca alkışlandı.