Erzurum Atatürk Üniversitesi Eski Çağ Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, batılı bilim adamlarının, 'Anadolu'ya Türkler 1071 yılında geldi' tezini 25 yıldır yaptığı bilimsel çalışmalarla çürüttüklerini söyledi.
İzmir'de oyuncu Şevket Çoruh, meslektaşı Murat Akkoyunlu ile birlikte sahnelediği tiyatro oyunundan sonra gittiği restoranın önünde köpeğe eziyet ettikleri iddiasıyla sözlü uyarıda bulunduğu bir gup tarafından saldırıya uğradı.
Erzurum Atatürk Üniversitesi Eski Çağ Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, batılı bilim adamlarının, 'Anadolu'ya Türkler 1071 yılında geldi' tezini 25 yıldır yaptığı bilimsel çalışmalarla çürüttüklerini söyledi.