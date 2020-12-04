Çankaya’da köşe bucak dezenfeksiyon

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, pandemi sürecinin başlamasından bu yana sürdürdükleri dezenfeksiyon çalışmalarına, ilçe genelinde artırarak devam ettiklerini açıkladı. Taşdelen, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda Çankaya Belediyesi ekiplerinin çalışma yaptığını söyledi.

Çankaya Belediyesi ekipleri, taksiler ve taksi durakları, emniyet araçları, eczaneler, aile sağlığı merkezleri ile covid-19 hastası bulunan binalarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Çankaya Belediyesi, korona virüs pandemisine yönelik mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Çankaya Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve yüzbinlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip korona virüsün 11 Mart’ta ‘pandemi’ ilan edilmesiyle birlikte başlattığı mücadele çalışmalarını artırdı. Belediye ekipleri, taksiler ve taksi durakları, emniyet araçları, eczaneler, aile sağlığı merkezleri ile covid-19 hastası bulunan binalarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Çankaya Belediyesi İlaçlama Birimi ekipleri, halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda virüslerin bulunma ihtimaline karşı çalışmalarına devam ediyor. İlçedeki kamu kurum ve kuruluşları, aile sağlığı merkezleri, eczaneler, çöp konteynerleri, camiler, berber ve kuaför salonları, taksi ve taksi durakları gibi vatandaşların temasta bulunduğu noktaları ilaçladı.

DAYANIŞMA GÖSTERMELİYİZ

Pandemi ile mücadelede her alanda çalışmaların sürdüğünü belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Dünya ve ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Hem maddi hem de manevi olarak dayanışma göstermeliyiz. Biz belediye olarak vatandaşlarımızın sağlığını korumak için dezenfeksiyon çalışmalarımızı sürdürürken bir yandan da ekonomik destek vermeye özen gösteriyoruz. İlçemizdeki pek çok noktada özellikle temizlik konusunda 7/24 çalışıyoruz” diye konuştu.