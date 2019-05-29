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29 Mayıs 2019
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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sivil toplum örgütleri ve temsilcileri ile makamında bir araya geldi.
Yerel Haberler

Çankaya’da katılımcı yönetim anlayışı

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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sivil toplum örgütleri ve temsilcileri ile makamında bir araya geldi.

Ankara Rumelililer Kültür ve Dayanışma Derneği, Çorumlular Derneği, Ankara Çankırılılar Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Vakfı, Serebral Palsili Çocuklar Derneği SERÇEV, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, CHP Altındağ İlçe Başkanlığı, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu KESK, Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği, Bahadınlılar Derneği Ankara Şubesi yöneticileri ve üyelerini makamında ağırlayan Taşdelen, konuklarına Çankaya ve Ankara’ya yaraşır projelerle yeni döneme hızlı gireceklerini aktardı. Taşdelen, “Önceki dönem vatandaşlarımızla ve sivil toplum örgütleriyle iç içe çalıştık, şeffaf katılımcı belediyecilik anlayışımızla başarılı işlere hep beraber imza attık. Bu dönem çok daha sıkı çalışacağız” dedi.

ÇAYYOLU BÖLGESİNE ÇOK SAYIDA PROJE, GENÇLER İÇİN DE KÜTÜPHANE

Atatürkçü Düşünce Derneği Ümitköy – Çayyolu Şubesi Başkanı Leyla Alkıroğlu ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan Başkan Taşdelen, gençlerin ders çalışma ve bir arada etkinlikler gerçekleştirmek için düzenlenen mekanların çoğaltılması talebini memnuniyetle karşıladı. Taşdelen, Çayyolu bölgesinde hayata  geçirecekleri Çankaya Evleri, Baharevleri, pazaryeri ve çok sayıda park olduğunu hatırlatarak projeler arasında bir de kültür merkezi ve kütüphane yapımının yer aldığını sözlerine ekledi.

TEK YÖN UYGULAMASI SEMTİ ÇÖKÜNTÜ ALANINA DÖNÜŞTÜRDÜ

Esatlılar Derneği Başkanı Necati Ulukan ve Kocatepe Meşrutiyetliler Derneği Başkanı Osman Demirci ve semt sakinlerini makamında ağırlayan Taşdelen, esnaf ve çevre sakinlerinin sorunlarını dinledi. Esat ve çevresindeki caddelerde tek yön uygulaması ile özellikle ticari ve sosyal yaşamın olumsuz etkilendiğini belirten Ulukan, konunun yeniden gündeme alınması için Taşdelen’den destek istedi. Yıllar önce tek yön uygulaması ile çöküntüye uğrayan Tunalı Hilmi ve Esat Caddesi çevresinin yeni düzenlemelerle kurtarılabileceğini söyleyen Taşdelen, konu ile ilgili talepleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a aktaracağını iletti. Taşdelen ayrıca, semtteki Fethiye Camii’nin tadilatı talebinin de iş programına alınacağını gelen heyete iletti.

GAZETECİLER CEMİYETİNDEN KUTLAMA

Başkan Taşdelen, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili Savaş Kıratlı, Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı, Genel Sekreter Ümit Gürtuna, Yönetim Kurulu üyeleri Güray Soysal, Ali Şimşek ve Nursun Erel’in de yer aldığı ziyarette Bilgin Taşdelen’e ikinci döneminde de başarılar diledi, eski meslektaş olarak tanımlayıp Cemiyet çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Taşdelen, Çankaya’ya yaraşır hizmet üretiminde hız kesmeden çalışmalara devam ettiklerini belirterek Cemiyet’in Basın Evi projesi kapsamında çalışmalara katılmaktan mutluluk duyacağını aktardı. 

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