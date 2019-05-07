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7 Mayıs 2019
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Çankaya Belediyesi’nin Ramazan’da kurduğu iftar çadırları ilk gün iftarında binlerce vatandaşı bir araya getirdi.
Çankaya Belediyesi’nin Ramazan’da kurduğu iftar çadırları ilk gün iftarında binlerce vatandaşı bir araya getirdi.
Yerel Haberler

Çankaya’da Kardeşlik Sofrası

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Çankaya Belediyesi’nin Ramazan’da kurduğu iftar çadırları ilk gün iftarında binlerce vatandaşı bir araya getirdi.

Alper Taşdelen: “Bu Ramazan’da da vatandaşlarımızla paylaşımı, birlik, beraberlik ve dayanışmayı yaşatacağız.”

Çankaya Belediyesince 3 bölgede kurulan iftar çadırları, Ramazan ayının ilk günü binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Mercimek çorbası, et sote, pirinç pilavı, tulumba tatlısı, ayran, hurma, zeytinden oluşan ilk iftar yemeği vatandaşları memnun etti.

Göreve geldiği 2014 yılında bir ilki gerçekleştirerek Çankaya’da iftar çadırlarını kuran Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bu yıl da Ramazan’da binlerce vatandaşla bir araya gelerek dayanışmayı yaşatacaklarını söyledi. Uygulamaya başladıkları günden bu yana 785 bin kişiye ulaşan iftar sofralarının bu yıl Türközü, Cebeci ve Öveçler’de kurulan 3 çadırda 135 bin kişiye daha ulaşacağına değinen Taşdelen, “Ülkemizde dirlik ve beraberliğin sürdürülebilmesi için paylaşmayı, dayanışmayı esas almaya devam edecek, bereketli sofralarımızda sevinçlerimizi çoğaltacak, 1 milyon Çankayalıyı eşit hizmetimizle kucaklayacağız. Ramazan ayının tüm ülkemiz için birliğin, paylaşmanın ve yardımlaşmanın arttığı, huzur dolu güzel bir ay olmasını diliyorum” dedi.

İFTAR ÇADIRI KURULAN YERLER

Cebeci Bölgesi: İnönü Stadyumu yanı Cebeci Pazaryeri

Türközü Bölgesi: Metin Oktay Mah. Yunus Emre Camii Yanı

Öveçler: Lizbon Caddesi ile 1296. Sokak Kesişimi

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