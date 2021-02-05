Çankaya’da Karapınar Spor Parkı açılış için gün sayıyor

Çankaya’da yatırımlar ve hizmetler ara vermeden devam ediyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in temelini geçtiğimiz Ekim ayında attığı Dikmen Karapınar Spor Parkı açılış için gün sayıyor.

Çankaya Belediyesi, pandemi nedeniyle evlerine kapanan vatandaşların spor yapmasına olanak sağlayacak Dikmen Karapınar Spor Parkını hizmete açmak için gün sayıyor.

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan pandemi sürecinde yatırımlarına devam eden Çankaya Belediyesi, Karapınar Mahallesinin çehresini değiştirecek spor parkını Çankayalıların ve Ankaralıların hizmetine sunacak.

İçerisinde futbol, basketbol sahalarının yanı sıra fitness alanı ve yürüyüş yolunun bulunduğu 6 bin 33 metrekare alana sahip Spor Parkında pandemi dolayısıyla evlerine kapanan vatandaşlar nefes alma olanağına sahip olacak.

Bölge halkının büyük bir ihtiyacını karşılayacak spor parkında, çocuk oyun alanı ve yeşil alan da bulunuyor.