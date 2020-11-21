Çankaya’da kadın yazarlar haftası online yapıldı

Çankaya Belediyesi 4 yıldır düzenlediği Kadın Yazarlar Haftasını bu yıl pandemi nedeniyle online gerçekleştirdi.

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki duyarlı çalışmaları ve önemli projeleriyle rol model olan ve kadını her zaman destekleyen, Türkiye’nin ilk “Mor Bayrak”lı yerel yönetimi Çankaya Belediyesi, “Kadın Yazarlar Haftası” nı bu yıl çevrimiçi gerçekleştirdi. Ayizi Yayıncılık ile iş birliğinde yapılan “Zor Zamanda Yazmak” konulu çevrimiçi söyleşinin moderatörlüğünü yazar Eser Köker yaptı.

Ayşe Başak Kaban’ın Ne Malum?, Eda Çakmak’ın Kural Tanımayan bir Moda Kılavuzu, Hande Ortaç’ın Üç İki Bir Kayıt, Nesibe Çakır’ın Kadınlar ve Başka Evrenler, Pamuk Yıldız’ın Kapının Dışında kitaplarının yer aldığı 4. Kadın Yazarlar Haftası, 5 kadın yazarın katılımıyla yapıldı. Her yıl katılan kadın yazarların kitaplarının ücretsiz verildiği etkinlikte bu yıl kitaplar Çankaya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilecek.

Kadın Yazarlar Haftası söyleşisi, Çankaya Belediyesi Youtube kanalından izlenebilir.