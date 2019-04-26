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26 Nisan 2019
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Çankaya Belediyesinin, kadının sosyal ve ekonomik yaşama katılımı açısından örnek çalışmalara imza attığı ilçede, kadın muhtarların sayısı da arttı.
Çankaya Belediyesinin, kadının sosyal ve ekonomik yaşama katılımı açısından örnek çalışmalara imza attığı ilçede, kadın muhtarların sayısı da arttı.
Yerel Haberler

Çankaya’da kadın muhtar sayısı arttı

Editör Editör

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Çankaya Belediyesinin, kadının sosyal ve ekonomik yaşama katılımı açısından örnek çalışmalara imza attığı ilçede, kadın muhtarların sayısı da arttı. Önceki dönemde 33 olan kadın muhtar sayısı 47’ye çıktı.

Çankaya Belediyesinin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda örnek çalışmalar yürüttüğü ilçede, kadın muhtarların sayısı arttı. Önceki dönemde 33 olan kadın muhtar sayısının 47’ye çıkmasıyla, 123 mahallesi bulunan ilçede, geçen dönem kadın muhtar oranı yüzde 26.6 iken bu dönemde yüzde 38.2’ye ulaştı.

Erkek adaylarla girdikleri yarışı kazanmanın mutluluğunu yaşayan kadın muhtarlar, vatandaşların sorunlarına çözüm bulmanın, mahallelerine hizmet götürmenin cinsiyeti olamayacağını vurgulayarak, kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren Mustafa Kemal Atatürk’ü büyük bir sevgi ve özlemle andıklarını belirtiyor.

Kadın muhtarlar, 5 yıl boyunca yapacakları çalışmalarla, önümüzdeki yerel seçimlerde kadın muhtar sayısının daha da artacağını vurguluyor. 

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu da, “Kadınlar, bu seçimlerde büyük şehirlerde olduğu gibi kırsal alanlarda da muhtar seçildi. ‘Kadınsın yapamazsın’ algısı kırıldı. ‘Kadınlara öğretmenlik, hemşirelik yakışır’ denebildiği kadar ‘kadınlara muhtarlık’ yakışır da denmesinin yolu açıldı” diye konuştu. 

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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