Çankaya’da hedef 2024

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yeni dönemde 5 yıl boyunca gerçekleştirecekleri proje ve yatırımların ele alındığı strateji planı toplantısı gerçekleştirildi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, halk için çalışan başarılı bir belediye olduklarını belirterek, “Halk için çalışanlar başarılı olur, biz de halk için çalışıyoruz, başarılıyız. Çünkü biz idare-i maslahatçı değiliz. Biz devrimciyiz onun için de başarılıyız” dedi.

Taşdelen, yeni dönemde 5 yıl boyunca gerçekleştirecekleri proje yatırımlarının ele alındığı strateji planı toplantısında konuştu.

Çankaya Belediyesinin sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini verdiğini kaydeden Taşdelen, “Amacımız, sosyal demokrat belediyecilik denildiğinde ilk Çankaya’nın akla gelmesidir” diye konuştu.

Başkan Taşdelen, 2014-2019 döneminde çok başarılı işlere imza attıklarını ve sosyal demokrat belediyeciliğin örneklerini verdiklerini hatırlatarak, bu dönemde söz verdikleri her şeyi yaptıklarına dikkati çekti. Başarının, ancak çok çalışarak elde edilebileceğini ifade eden Taşdelen, çalışarak, daha iyisini yaparak Türkiye’yi aydınlığa çıkarmayı amaçladıklarını anlattı.

Halkla bütünleşerek, birlikte çalışarak önemli işlere imza attıklarını söyleyen Taşdelen, iftar çadırları, yardım kolileri, burslar, Halk Kart ve kültür gezilerini örnek verdi. Zafertepe gibi 40 yıldır çözülememiş imar sorunlarını çözdüklerini anlatan Taşdelen; “Lafla, sözle, masa başında oturarak değil, çalışarak, üreterek, halkla bütünleşerek yaptık bütün bu hizmetleri ve karşılığında tarihi bir rekorla yüzde 73.5 oy oranı ile yeniden seçildik” dedi.

EKONOMİK TEDBİRLER

Taşdelen, Türkiye’nin bir ekonomik krizden geçtiğine dikkati çekerek, hazırladıkları ekonomik tedbirleri de bir bir hayata geçirdiklerini söyledi. Taşdelen, krizin belediye gelirlerinde ciddi oranlarda azalmaya yol açtığını belirtti. Buna karşın başarılı bir belediye olduklarını ifade eden Taşdelen, sözlerini, “Biz halk için çalışan bir belediyeyiz. Halk için çalışanlar başarılı olur. Çünkü biz, idare-i maslahatçı değiliz. Biz devrimciyiz onun içinde başarılıyız” ifadeleriyle sürdürdü.

Alper Taşdelen, gelecek 5 yılda sadece Ankara’da değil, tüm Türkiye’de ses getirecek yatırımlara imza atacaklarını bildirerek, “31 Mart’tan sonra ilk kez insanların yüzü gülmeye başladı. Bunu sürdürmek bizim elimizde. Onun için de Çankaya’da destan yazmaya devam edeceğiz, daha çok çalışacağız” diye konuştu.