30.1 C
Ankara
29 Mayıs 2019
Ana Sayfa Yerel Haberler Çankaya’da hedef 2024
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yeni dönemde 5 yıl boyunca gerçekleştirecekleri proje ve yatırımların ele alındığı strateji planı toplantısı gerçekleştirildi.
Yerel Haberler

Çankaya’da hedef 2024

Editör Editör

-

3
0

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yeni dönemde 5 yıl boyunca gerçekleştirecekleri proje ve yatırımların ele alındığı strateji planı toplantısı gerçekleştirildi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, halk için çalışan başarılı bir belediye olduklarını belirterek, “Halk için çalışanlar başarılı olur, biz de halk için çalışıyoruz, başarılıyız. Çünkü biz idare-i maslahatçı değiliz. Biz devrimciyiz onun için de başarılıyız” dedi.  

Taşdelen, yeni dönemde 5 yıl boyunca gerçekleştirecekleri proje yatırımlarının ele alındığı strateji planı toplantısında konuştu.

Çankaya Belediyesinin sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini verdiğini kaydeden Taşdelen,  “Amacımız, sosyal demokrat belediyecilik denildiğinde ilk Çankaya’nın akla gelmesidir” diye konuştu.

Başkan Taşdelen, 2014-2019 döneminde çok başarılı işlere imza attıklarını ve sosyal demokrat belediyeciliğin örneklerini verdiklerini hatırlatarak,  bu dönemde söz verdikleri her şeyi yaptıklarına dikkati çekti.  Başarının, ancak çok çalışarak elde edilebileceğini ifade eden Taşdelen,  çalışarak, daha iyisini yaparak Türkiye’yi aydınlığa çıkarmayı amaçladıklarını anlattı.

Halkla bütünleşerek, birlikte çalışarak önemli işlere imza attıklarını söyleyen Taşdelen, iftar çadırları, yardım kolileri, burslar, Halk Kart ve kültür gezilerini örnek verdi. Zafertepe gibi 40 yıldır çözülememiş imar sorunlarını çözdüklerini  anlatan Taşdelen; “Lafla, sözle, masa başında oturarak değil, çalışarak, üreterek, halkla bütünleşerek yaptık bütün bu hizmetleri ve karşılığında tarihi bir rekorla yüzde 73.5 oy oranı ile yeniden seçildik” dedi.

EKONOMİK TEDBİRLER

Taşdelen, Türkiye’nin bir ekonomik krizden geçtiğine dikkati çekerek, hazırladıkları ekonomik tedbirleri de bir bir hayata geçirdiklerini söyledi. Taşdelen, krizin belediye gelirlerinde ciddi oranlarda azalmaya yol açtığını belirtti. Buna karşın başarılı bir belediye olduklarını ifade eden Taşdelen, sözlerini, “Biz halk için çalışan bir belediyeyiz. Halk için çalışanlar başarılı olur. Çünkü biz, idare-i maslahatçı değiliz. Biz devrimciyiz onun içinde başarılıyız” ifadeleriyle sürdürdü.

Alper Taşdelen, gelecek 5 yılda sadece Ankara’da değil, tüm Türkiye’de ses getirecek yatırımlara imza atacaklarını bildirerek, “31 Mart’tan sonra ilk kez insanların yüzü gülmeye başladı. Bunu sürdürmek bizim elimizde. Onun için de Çankaya’da destan yazmaya devam edeceğiz, daha çok çalışacağız” diye konuştu.   

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikAnkara İtfaiyesi’nden taziye ziyareti
Sonraki İçerikPeskov: S-400’lerin teslimatında gecikme yok
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

Bu Haberler Kaçmaz!

Peskov: S-400’lerin teslimatında gecikme yok

Editör -
Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye sevkiyatının zamanında yapılacağını söyledi.

Türkiye’nin sezaryenle doğum oranı yüzde 51.7

Dünya tıp literatürüne girdi

Ses kısıklığının nedeni gırtlak tümörü çıktı

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Yerel Haberler

Ankara İtfaiyesi’nden taziye ziyareti

Editör -
Anadolu Ajansı Muhabiri Abdülkadir Nişancı’yı arama kurtarma çalışmaları sırasında şehit düşen askerler için Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı’na (JÖAK) taziye ziyaretinde bulundu.
Devamını Oku
Yerel Haberler

Çankaya’da katılımcı yönetim anlayışı

Editör -
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sivil toplum örgütleri ve temsilcileri ile makamında bir araya geldi.
Devamını Oku
Öne Çıkan

Fethi Yaşar “25 binden fazla iş başvurusu var”

Editör -
Yenimahalle Belediyesi ve Pegem Akademi işbirliğinde öğretmen ve memur adayları için düzenlenen KPSS eğitim kampı başladı.
Devamını Oku
Yerel Haberler

NAZIM HİKMET’TE İLK OYUN ÇOCUKLARDAN

Editör -
Mayıs ayının ilk haftası açılışı yapılarak Çankaya’nın kültür sanat hayatına yeni bir soluk kazandıran Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezinde ilk tiyatro sahnesi çocukların oldu.
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71