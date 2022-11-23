ÇANKAYA’DA EVDE SAĞLIK HİZMETİ 

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Çankaya Belediyesinin Evde Bakım Hizmetleri arasında yer alan Evde Sağlık Birimi, pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü, kan tetkiki için kan örneği alma gibi birinci basamak sağlık hizmetlerini vatandaşın ayağına kadar götürüyor. Sağlık ekipleri akşam saatlerinde de vatandaşlara hizmet veriyor.

Çankaya Belediyesi, herhangi bir sağlık kuruluşuna gidecek durumu olmayan vatandaşlara Evde Sağlık hizmeti veriyor. Evde Sağlık Hizmetini ücretsiz olarak veren Çankaya Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek veriyor.

AKŞAM DA HİZMET ALINABİLİYOR

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Hizmet kapsamında; pansuman, antibiyotik hariç reçeteli enjeksiyon, tansiyon ölçümü, kan tetkiki için kan örneği alma gibi birinci basamak sağlık hizmetleri veriliyor. Mesai saatleri dışında akşam da hizmet veren ekipler, hastaların farklı şikayetleri konusunda da destek veriyor, ilgili duruma göre tam teşekküllü hastanelere yönlendiriyor.

Çankaya Belediyesinin Evde Sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen Çankayalılar, telefonla ya da bizzat başvuruda bulunarak bu hizmetleri alabiliyorlar. Vatandaşlar, hafta içi 08.00-17.00 mesai saatleri içinde 458 89 00/1179 numaralı telefonunu arayarak başvuruda bulunabiliyor ve program dahilinde hizmet alabiliyor.

