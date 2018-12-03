Çankaya Belediyesi engellileri sosyal yaşamın ve çalışma yaşamının içine katmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Kent merkezine taşıdığı Ç’engel Kafe ile istihdam sağlayan Belediyenin Görme Engelliler Spor Kulübü de başarıdan başarıya koşuyor. Engelsiz Dershane ise engellilerin üniversite eğitimi hayalini gerçekleştirirken KPSS kursları ile de kamuda çalışabilmelerine destek veriyor.

Çankaya Belediyesi engellilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Engelli bireylerin toplumsal yaşamın içinde yer almalarını sağlayan Belediye, eğitilebilir zihinsel engelli bireylerin rehabilitasyonu amacıyla oluşturduğu ve Sakarya Caddesi’ne taşıdığı Ç’engel Kafe ile 10 down sendromlu bireye sosyal ve ekonomik destek veriyor. Çengel Kafe’de emek veren engelli bireyler aynı zamanda kültür ve sanatsal aktiviteleriyle de örnek oluyor. Çengel Kafe’nin tiyatro, halk oyunları grubu ve ritim atölyesi bulunuyor. Kafe çalışanları, “Aşk-ı Memnumsu Çarpık Kentleşme”, “Bir Garip Yüzyıl”, “Samaralar ve Tamaralar”, “Titanik” tiyatro oyunlarıyla, halk dansları ve ritim atölyesiyle Ankara ve Ankara dışındaki üniversitelerde, festivallerde ve önemli günlerde pek çok kez sahne aldı.

ÖDÜLLÜ KAFE

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen yarışmada 25 belediyenin sunduğu 40 proje arasından seçilerek Özel Teşvik Ödülü sahibi de olan Ç’engel Kafe, engelli gençlere spordan, gezilere, drama-tiyatro, dans, halk dansı, ebru baskısı, fotoğrafçılık, bilgisayar eğitimi vb. kurslara katılma, konser, sinema, tiyatro gibi etkinlikleri izleme olanağı da sunuyor.Görme engelli gençleri kötü alışkanlıklardan korumak, eğitimli, kültürlü ve sosyal özelliklerle donatılmış bireyler olarak yetiştirmek, sağlıklı, zinde bir vücuda ve ruha kavuşabilmeleri, kültürel yapılarına ve sosyal yaşamlarına katkı sağlamak amacı ile 2006 yılında Türkiye’de görme engelliler alanında kurulan ilk yerel yönetim spor kulübü ise Görme Engelliler Spor Kulübü.