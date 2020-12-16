Çankaya’da dezenfeksiyon çalışması

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, korona virüsle mücadele kapsamında halkın ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Çankaya Belediyesi ekipleri, taksiler ve taksi durakları, emniyet araçları, eczaneler, aile sağlığı merkezleri ile covid-19 hastası bulunan binalarda dezenfeksiyon yapıyor.

Çankaya Belediyesi, korona virüsle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çankaya Belediyesi, tüm dünyada etkisi devam eden yeni tip korona virüsün 11 Mart’ta ‘pandemi’ ilan edilmesiyle birlikte başlattığı mücadele çalışmalarını artırdı. Belediye İlaçlama Birimi ekipleri, taksiler ve taksi durakları, emniyet araçları, eczaneler, aile sağlığı merkezleri ile covid-19 hastası bulunan binalarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Çankaya Belediyesi, özellikle halkın ortak kullandığı alanlarda virüslerin bulunma ihtimaline karşı çalışmalarına yoğun olarak devam ediyor. Ekipler, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşları, aile sağlığı merkezleri, eczaneler, çöp konteynerleri, camiler, berber ve kuaför salonları, taksi ve taksi durakları gibi vatandaşların temasta bulunduğu noktaları ilaçladı.

Pandemi ile mücadelede sosyal, ekonomik ve tedbirler olarak her alanda sürdürdüklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Zor günlerden geçiyoruz. Hem maddi hem de manevi olarak dayanışma göstermeliyiz. Biz belediye olarak vatandaşlarımızın sağlığını korumak için dezenfeksiyon çalışmalarımızı sürdürürken bir yandan da ekonomik destek vermeye özen gösteriyoruz. İlçemizdeki pek çok noktada özellikle temizlik konusunda 7/24 çalışıyoruz” diye konuştu.