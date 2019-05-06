20.6 C
Ankara
6 Mayıs 2019
Ana Sayfa Yerel Haberler Çankaya'da Anneler Günü
Çankaya Belediyesi, 2019 yılı Anneler Günü’nü Ramazan ayının ilk haftasına gelmesi dolayısıyla erken kutladı.
Çankaya Belediyesi, 2019 yılı Anneler Günü’nü Ramazan ayının ilk haftasına gelmesi dolayısıyla erken kutladı.
Yerel Haberler

Çankaya’da Anneler Günü

Editör Editör

-

7
0

Çankaya Belediyesi, 2019 yılı Anneler Günü’nü Ramazan ayının ilk haftasına gelmesi dolayısıyla erken kutladı.

4-5 Mayıs’ta Zafer Park’ta düzenlenen “Anneler Günü etkinliklerinde Çankayalılar; girişimci kadınların el emeği stantlarından alışveriş yapma imkanı buldu.   

Çankaya Belediyesi, bu yıl Anneler Günü’nün Ramazan ayının ilk haftasına gelmesi dolayısıyla Ramazan öncesi etkinlik düzenleyerek Çankayalı annelerin gününü kutladı. 4-5 Mayıs’ta Zafer Park’ta düzenlenen Anneler Günü kutlamalarında el emeği stantlarından çocuklara oyunlara kadar pek çok etkinlik yer aldı. Birlik Mahallesi’nde yer alan parkta, belediyenin UR 2430 Bölge Federasyonu ile birlikte hayata geçirdiği Girişimci Kadınlar Projesi’ne katılan kadınlar, el emeği stantları açtı. 30’dan fazla stantta yaklaşık 200 kadın girişimci; ahşap eşyalardan çantaya, keçe işlerden deri ürünlere kadar pek çok ürünü Çankayalıların beğenisine sundu.

Gün boyu çocuklar için birbirinden eğlenceli oyun ve etkinliklerin de yer aldığı etkinlikte, sadece kadınlardan oluşan Ankaralı grup Retro Queen ile Sema Moritz mini bir dinleti sundu. İki gün süren erken Anneler Günü etkinliklerinde başta Çankayalı anneler olmak üzere yüzlerce Başkentli keyifli saatler geçirip, el emeği stantlarını gezerek Girişimci Kadınlar Projesi’ne destek oldu.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikMB: Enflasyon artıyor
Sonraki İçerikOltu’nun sarı ve kırmızı laleleri
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

Bu Haberler Kaçmaz!

Başta Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Arjantin, İtalya, Hollanda, Fransa, İrlanda, Hong Kong, Endonezya ve Avustralya olmak üzere pek çok ülkede eş zamanlı olarak yükselişe geçen MegaCortex, Türkiye’deki kurumları da tehdit ediyor.

MegaCortex adlı yeni bir fidye yazılımı tehlike saçıyor

Editör -
Başta Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Arjantin, İtalya, Hollanda, Fransa, İrlanda, Hong Kong, Endonezya ve Avustralya olmak üzere pek çok ülkede eş zamanlı olarak yükselişe geçen MegaCortex, Türkiye’deki kurumları da tehdit ediyor.
Android Q işletim sistemi telefonları baştan sona değiştirecek pek çok özellikle birlikte geliyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise hiç şüphesiz Android telefonlara sunulacak gece modu özelliği olacak.

Telefonunuz güneş battığı anda kararacak

Rusya'da yanan uçaktaki yolcu, facia anlarını kaydetti

Rusya’da yanan uçaktaki yolcu, facia anlarını kaydetti

İsrail Ulusal Altyapı, Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Yuval Steinitz, İsrail ve Filistin arasındaki ateşkese tepki göstererek, “Hamas’tan kurtulmak için Gazze’yi işgal etmeliyiz” dedi.

İsrailli Bakan: Hamas’tan kurtulmak için Gazze’yi işgal etmeliyiz

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Yerel Haberler

Sığınmacı ve göçmen çocuklar bahara Çankaya’da “merhaba” dedi

Editör -
Çankaya Belediyesi ve İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği Bahara Kardeşe Merhaba Şenliğinde onlarca sığınmacı ve göçmen çocuk Türkiye'deki yaşıtlarıyla birlikte eğlendi; bahara "merhaba" dedi.
Devamını Oku
Yerel Haberler

Öğrenmenin yaşı yok dedirttiler

Editör -
Yenimahalle Belediyesi’nin Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) bünyesinde düzenlenen okuma-yazma kurslarında 2’inci dönem eğitim öğretim yılı mezuniyet sevinci yaşandı.
Devamını Oku
Yerel Haberler

Yenimahalle’de Ramazan temizliği

Editör -
Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen cami temizliği Ramazan ayının yaklaşmasıyla hız kazandı.
Devamını Oku
Yerel Haberler

Ankaralılardan Taşdelen’e ziyaret

Editör -
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, AHİD Ankaralılar Derneği Başkanı Hilmi Yaman ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ve şube başkanlarını makamında kabul etti.
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71