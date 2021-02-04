Çankaya’da 5+1 dubleks daire icradan satılacak

Ankara 22. İcra Müdürlüğü tarafından açık artırma ilanı ile Çankaya’da bulunan 5+1 dubleks daire satışa sunuldu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.
Adı geçen dairenin, Mimar Sinan Mah. İncesu Cad. Kural-1 Apt.No:108/17 Çankaya / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 23 mart 2021 günü, 2. Satış Günü ise 22 Nisan 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.
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