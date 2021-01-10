Çankaya’da 4+1 daire icradan satılık

Ankara 23. İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Çankaya’da 161,56 m² daire satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.

Adı geçen dairenin, Ankara ili Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa caddesi 7269 ada,39 parsel Prestij evleri 194 ( A blok )1.kat 6 nolu adreste olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 18 Şubat 2021 günü, 2. Satış Günü ise 16 Mart 2021‘de gerçekleştirileceği duyruldu.

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