Çankaya’da 4+1 daire icradan satılacak

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Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Çankaya’da bulunan 4+1 daire satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.

Adı geçen dairenin, Aşağı Çukurambar Mh. Ufuk Üniversitesi Cd. No: 27/26 Çankaya/ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 30 mart 2021 günü, 2. Satış Günü ise 26 Nisan 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

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