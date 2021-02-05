Çankaya’da 4+1 daire icradan satılacak

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da polisin düzenlediği operasyonda 7 milyon makaron ele geçti. Ele geçirilen miktarın Karadeniz Bölgesi'nde bugüne kadar ele geçirilen en büyük miktar olduğu açıklandı. İl Emniyet...