Çankaya’da 4+1 daire icradan satılacak

Ankara 11. İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Çankaya’da bulunan 4+1 daire satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.

Adı geçen dairenin, Ankara ili Çankaya ilçesi Gökkuşağı mah. 27944 ada 5 parsel numaralı Cevizlidere cad. 106 kapı Sema Apt. No:5 adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 27 Nisan 2021 günü, 2. Satış Günü ise 24 Mayıs 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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