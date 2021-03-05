Çankaya’da 4+1 daire icradan satılacak

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Ankara 11. İcra Dairesi  tarafından açık artırma ilanı ile Çankaya’da bulunan 4+1 daire satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.

Adı geçen dairenin, Ankara ili Çankaya ilçesi Gökkuşağı mah. 27944 ada 5 parsel numaralı Cevizlidere cad. 106 kapı Sema Apt. No:5 adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 27 Nisan 2021 günü, 2. Satış Günü ise 24 Mayıs 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

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