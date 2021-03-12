Çankaya’da 3+1 daire icradan satılacak

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Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi  tarafından açık artırma ilanı ile Çankaya’da bulunan 3+1 daire satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.

Adı geçen dairenin, Ümit Mahallesi, Meksika Caddesi, Ümitkent Sitesi, A1Blok, No:1/7 Çankaya / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 9 Haziran 2021 günü, 2. Satış Günü ise 5 Temmuz 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

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