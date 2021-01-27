Çankaya’da 26.817 m² tarla icradan satılıktır

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Çankaya’da bulunan 26.817 m² tarla satışa sunuldu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.
Adı geçen tarla hakkında ilan metninde şu bilgilere yer verilirken: “Ankara İl, Çankaya İlçe, 125 Ada, 18 Parsel, KARATAŞ Mahalle/Köy, Ana Taşınmaz Özellikleri (125 ada 183 parsel) Parsel 26.817,66 m2 alanlı kadastro parselidir.3402 Sayılı Kanunun 22/A maddesi gereğince yenileme işlemi yapılmıştır. Ankara İli Çankaya İlçesi Karataş Mah Ballı Pınar Mevkii Eski 888 parsel Yeni 125 Ada, 18 Parsel tarla vasıflı taşınmazın 5410/27050 hissesi satılıktır. Meskun mahal içerisinde yer almamaktadır. Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmazın uzun süredir tarımsal faliyette kullanılmadığı görülmüştür.”
Tarlanın satışı için 1.Satış Günü 1 Nisan 2021 günü, 2. Satış Günü ise 26 Nisan 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.
İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız