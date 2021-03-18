Çankaya’da 255 m² müstakil dubleks daire icradan satılacak

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi, tarafından açık artırma ilanı ile Çankaya’da bulunan 255 m² müstakil dubleks daire satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.

Adı geçen dairenin, İlkbahar Mah. 620.Sokak No:9 Çankaya/Ankara (Tapu Kaydında Mühye Mahallesi Olarak Geçmektedir.) Çankaya / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 16 Haziran 2021 günü, 2. Satış Günü ise 12 Temmuz 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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