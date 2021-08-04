Çankaya’da 2+1 daire mahkemeden satılacak

Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından açık artırma ilanı ile Çankaya’da bulunan 2+1 daire satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Adı geçen dairenin, Ertuğrul Gazi Mahallesi Buğu Sokak Gölgeli Apartmanı No:5/3 Çankaya / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 20 Eylül 2021 günü, 2. Satış Günü ise 21 Ekim 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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