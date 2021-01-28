Çankaya’da 175 m² dubleks daire icradan satılacak

Ankara 7. İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Çankaya’da bulunan 175 m² daire satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.

Adı geçen dairenin, Aşağı Öveçler Mahallesi 1295. Sokak Mesudiye Apatmanı Daire 23 Çankaya / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 22 mart 2021 günü, 2. Satış Günü ise 19 Nisan 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.,

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