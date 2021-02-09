Çankaya’da 153 m² mesken nitelikli ofis icradan satılacak

Ankara 26. İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Çankaya’da bulunan 153 m² mesken nitelikli ofis satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.

Adı geçen ofisin, Ankara İl, Çankaya İlçe, Çankaya Mah 4870 Ada, 2parseli teşkil eden 866 m2 yüz ölçümlü arsa ve Kagir apartman niteliğindeki (o taşınmazda,2/28 arsa paylı, birinci bodrum kat 3 adresinde olduğu belirtilirken satışı için 1.Satış Günü 7 Nisan 2021 günü, 2. Satış Günü ise 5 Mayıs 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız