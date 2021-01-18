Çankaya’da 1+1 daire icradan satılacak

Ankara 16. İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Çankaya’da 1+1 daire satışa sunuldu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.
Adı geçen dairenin, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Keklikpınarı Mahallesi, 877.Cadde, 7.Nolu Apartman 1.Kat 15 Nolu bağımsız bölüm adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 4 Mart 2021 günü, 2. Satış Günü ise 1 Nisan 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.
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