Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede bulunan okul kantinlerini mercek altına aldı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tek tek okulları dolaşarak incelemelerde bulundu.

Çankaya Belediyesi, okul kantinlerini mercek altına aldı. Son günlerde yaşanan vahim olayları dikkate alarak özellikle okul kantinlerinde denetimlerini arttıran Çankaya Zabıtası, satışa sunulan ürünlerin tarihleri ve kantinlerin kurallara uygunluğu konusunda denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde önemli bir sorunla karşılaşılmazken, özellikle okul kantinlerinin mevzuata uygun çalıştırılması için işletmecilere uyarılarda bulunuldu.

Gıda maddelerinin son tüketim tarihini, hijyen kurallarına uyulup-uyulmadığını, çalıştırma ruhsatları bulunup-bulunmadığını kontrol eden Ekipler, genel temizlik ve sağlıklı gıda maddesi satışı konusunda yapılan denetimler kapsamında, okul kantini işletmecilerine uyulması gereken kurallar hakkında da bilgiler verdi.

İlçe sınırları içinde denetimlerin artarak süreceğini, sağlık ve hijyen konusunda da asla taviz vermeyeceklerini kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Her birimizin göz bebeği çocuklarımızın, okul kantinlerinde satışa sunulan ürünlerden zarar görmemesi için ekiplerimiz çalışmalarını sık sık gerçekleştirecek. Zabıtamız, denetimleri sırasında temizlik ve hijyen konusunda kurallara uymayanlara yaptırım uygulayacak. İlçemizdeki tüm işletmelerde yaptığımız denetimleri, halk sağlığını doğrudan ilgilendiren satış ve hizmet yerlerinde daha da sıklaştıracağız. Özellikle çocukların sağlığını doğrudan etkileyecek ürün satışı denetimlerinde azami özen göstermeye devam edeceğiz ” diye konuştu.