Çankaya zabıtasından 9 ayda 15 bin 323 denetim

Çankaya Belediyesi Zabıta Ekipleri, Çankayalıların refahı ve huzuru için ilçe sınırlarındaki denetimlerini sürdürüyor. Sene başından bu yana 15 bin 323 denetim gerçekleştiren Çankaya Zabıtası, işyerlerinin vergi levhalarının ve ruhsatlarının yanı sıra imalathanelerin, hizmet işletmelerinin hijyen kurallarına uyup uymadığını da denetledi.

Yerleşik nüfusun bir milyona yakın, gündüz nüfusunun ise iki buçuk milyonu bulduğu Çankaya İlçesinde hizmet veren işyerlerinin denetimi gece-gündüz devam ediyor. Pazaryeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kasap, berber ve kuaför, seyyar, işporta, inşaat gibi birçok alanda vatandaşın sağlığı ve güvenliği için denetim uygulayan Belediye, hijyen denetimlerinde azami özeni gösteriyor. Halk sağlığını tehdit eden unsurları tek tek denetleyen ve kurallara uymayanlara idari yaptırım uygulayan Çankaya Zabıtası, 9 ayda 15 bin 323 denetim gerçekleştirdi. Zabıta yaptığı denetimlerde; 5 bin 525 işyerine uygunluk, 4 bin 774 işyerine ihtar, 4 bin 60 işyerine idari yaptırım tutanağı, 964 işyerine durum tespit tutanağı düzenleyerek kayıt altına aldı.

Vatandaşların sağlığını riske eden uygulamalara izin vermeyen ekipler, denetimlerde işletmelerde bulunması zorunlu evrakları kontrol ediyor. İşletmelerin; işyeri açma ve çalışma ruhsatı, ilan, reklam ve vergi levhası tasdiklerini kontrol eden ekipler, gıda işletmelerindeki ürünlerin tazeliği ve son kullanma tarihlerini inceleyerek günü geçmiş olanları imha ediyor.

HABERLİ DENETİM İYİ NİYET GÖSTERGESİ

Pazaryeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kuruyemiş, kasap, berber ve kuaför, oto galeri işletmeleri ile sıhhi, gayri sıhhi, eğlence, umumi temizlik, inşaat ve hafriyat alanında faaliyet gösteren yerleri denetleyen Çankaya Belediyesi Zabıta Ekipleri, 9 aylık denetim sürecinde 1081 seyyarın faaliyetine son verdi. Vatandaşlardan gelen inşaat-tadilat, gürültü, dilenci, atık toplayıcıları, çöp, seyyar satıcı gibi şikayetlere de hızla müdahale eden Zabıta, bu konuda 10 bin 674 başvuruyu değerlendirdi. Esnafın eksiklerini gidermelerine yönelik iyi niyetli tutum gösteren Çankaya Belediyesi Zabıtası, denetim öncesi bildirimde bulunarak eksiklerin giderilmesinde zaman tanıyor.

Çankaya Belediyesi Zabıtasına bildirimde bulunmak isteyen vatandaşlar, 444 06 01 ve 230 75 51 numaralı telefonlardan ulaşabilir.