Çankaya, Yenimahalle eşittir Ankara

Yıllardır kendime sorduğum bir sorunun yanıtını en sonunda 31 Mart gecesi aldım. Sorum; nasıl oluyor da Ankara nüfusunun yarısından fazla yaşadığı iki ilçede; Çankaya ve Yenimahalle’de, CHP açık ara kazanırken Büyükşehirde kaybediyordu?

Hiç bir zaman aklımıza sandık, tutanak oyunlarını getirmek istemedik ama son sonuçlar bakınca iki ilçe, Ankara’yı en sonunda CHP’ye, Mansur Yavaş’a teslim etti.

Nedeni basit. Her iki ilçede Ankara ekonomisinin can damarı. İşçisi, işvereni, memuru, emeklisi, emekçisi ile dahası günlük siyasete ilgi duyan insanlarımızın yaşadığı yerler. Genellikle orta ve üstü gelir gruplarının bulunduğu, vergisini, borcunu zamanında ödeyen bu yerlerdeki vatandaşlar işler kötüye gidince tepkisini koydu ve yıllardır aklımıza takılan soruyu da yanıtladı.

Yaşam tarzının baskılanması artı bunun bir de ekonomik yönden darbelenmesi Ankara’yı netleştirdi.

Şunu da ekleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ının sözleriyle AKP’ye gönül vermiş vatandaşlarımızın gösterdiği olgunluk da her türlü takdirin üzerinde. Kaybettiklerini kırmadan, dökmeden kısa sürede kabul etmeleri Türkiye’nin o ünlü bekası açısından umut verdi. Bazıları da halen istediği kadar illet, zillet desinler, her Ankara sokağından, caddesinden geçerken biraz başlarını öne eğsinler.

YENİ YILDIZ İMAMOĞLU

İstanbul’da Millet İttifakının adayı Ekrem İmamoğlu, inanılmaz iletişim süreçleriyle kazandığını hem İstanbullara hem Türkiye’ye hatta tüm dünyaya adım adım mantık ve matematik ekseninde kabul ettirdi.

İlk defa bir aday sağlam rakamlarla, oraya buraya saldırmadan kendini savundu. Pazartesi sabahına kadar ortaya koyduğu tüm verileri en sonunda Yüksek Seçim Kurulu da onayladı. İstanbul, İmamoğlu’na hayırlı olsun. Ülke siyaseti gelecekte İmamoğlu’nun yıldızlaşmasına tanık olacak.

KAYBEDENLER

31 Mart’ın kaybedenlerinin başında yaptığı talihsiz “ben kazandım” açıklaması yapan ancak arkasından kaybolan Binali Yıldırım.

Diğer bir kişi, ismini tespit emekte zorluk çektiğim ancak sık sık ekranlarda gördüğüm, önceden kaydedilmiş kayıt gibi konuşan bir yorumcu.

Bir haber kanalında sonuçları AKP lehine yorulmak için akla hayale gelmeyen yorumlar yapan, “İstanbul’u 30 bin oyla Yıldırım aldı” diyen bu vatandaşın gözlerinin içine bakmak isteriz. Sen de başını eğ, bir süre sokağa çıkma, otur oturduğun yerde, beslenmene devam et.

Tıpkı, kendini iktidara yakın hisseden, kraldan çok kralcı olan, çarpık fikirleriyle, yorumlarıyla kimi zaman Erdoğan’ı ve AKP camiasını zorda bırakan iki kelam sahipleri gibi. Artık sahibinin sesi gibi konuşmasınlar. Bugüne kadar iyi çalıştınız, cinlikleriniz bitti, misyonunuz tamamlandı. AKP yönetimine önerimiz her işten önce bu sesleri tanzim etsin. Size seçimi bunlar kaybettirdi.

AA BAŞARILI OLDU!

Bu arada Anadolu Ajansı’na hiç lafımız yok. Öyle bir başarılı “yasak ve yanlı yayın” yaptılar ki onlara bir maaş ikramiye versek azdır.

Şunu açıklayalım, Ajans her zaman olduğu gibi, rakamları projeksiyon (tahmin) yaparak verdi. Yani, verileri AKP adayları önce lehine yukarı çektiler, sonra da fark kapanmaz diye gerçek verileri girmeye çalıştılar. Örneğin herkesin aklında kalan nasıl oldu da İmamoğlu 200 bin oy farkını kapatıp öne geçti? Aynısı Yavaş içinde yaşandı.

Bu isimler ve diğer CHP adayları öne geçtikçe Ajans bunu düzeltemedi, kendisi ile çelişti, izah edemedi, çuvalladı, yayını dondurdu. Rahmetli Erbakan’ın sözüyle “halleri perişan”

Demek ki tek kanaldan habercilik olmuyormuş. Bu memlekete sandık kadar özgür medya hava ve su kadar lazım.

Ancak esas kaybeden ekonomimiz oldu. Halen kalkıp güçlü ekonomi program deniliyor. Ağustos ayından buyana yaşadıklarımız neydi, zararlarımız ne olacak? Bundan sonra ne mucizesi yaratılacak? Bu işin teşvikle kredi ile değil güvenle yürüdüğünü anlamak için doların 7 lira olması mı gerekecek?

Arkadaş, su uyur, para uyumaz üstelik artık Ankara, İstanbul ve İzmir hiç uyumayacak.