Çankaya Belediyesi, 23 Nisan’da başlayan sokağa çıkma yasağı boyunca ilçede temizlik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, çalışmalarını Emek, 100. Yıl, Çukurambar ve Esat bölgelerinde yoğunlaştırdı.

23 Nisan coşkusunu yaşatmak için ev ev dolaşarak çocuklara Atatürk posteri, Türk Bayrağı ve Çankaya Çocuk Kitapları seti armağan eden Çankaya Belediye, cadde ve sokakların tenha olmasını fırsat bilerek yıkama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yeni koronavirüsü pandemi ilan ettiğinden itibaren dezenfekte çalışmalarından başlayarak salgınla mücadele çalışmalarına devam eden Çankaya belediyesi ekipleri, sokağa çıkma yasağında da cadde ve sokak yıkama çalışmalarına devam etti. Her gün farklı bir bölgede yıkama çalışması yapan ekipler, sokağa çıkma yasağı süresince Emek, 100. Yıl, Çukurambar ve Esat bölgelerinde çalışma yaptı.

KÖŞE BUCAK YIKAMA ÇALIŞMASI

Çankaya Belediyesi temizlik ekipleri, Emek bölgesinde; Kazakistan, Bosna Hersek, Bişkek, Kırım, Veli Necdet Arığ, 16,17 ve 18. Caddeler ile 100. Yıl ve Çukurambar bölgesinde; Hasan Celal Güzel Caddesi, Budapeşte Caddesi, Öğretmenler Caddesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi, 1425, 1426, 1459, 1505, 1516 caddeler,1458, 1428 sokaklar, Esat bölgesinde; Tunalı Hilmi, Tunus, J.F.Kennedy, Esat, Abay Kunanbay, Bülbülderesi caddeleri, Bestekar, Büklüm, Bülten, Güniz, Billur, Başak, Bardacık, Bağlayan, Yaprak ve Akyüz sokaklarda yıkama çalışmaları yaptı.

SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

Çankaya Belediyesi, salgın hastalık tedbirleri kapsamında yürüttüğü çalışmalarda sokak hayvanlarını beslemeyi de ihmal etmiyor. İlçede belirlenen besleme noktalarına düzenli olarak kuru mama bırakan ekipler, sokağa çıkma yasağı süresince besleme yapmaya devam etti. ODTÜ Pati grubu ile ortak çalışma yapan Veteriner İşleri ekipleri, ODTÜ yerleşkesinde bulunan sokak hayvanlarına kuru mama dağıttı.