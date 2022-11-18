Çankaya Seyranbağları’nda 3+1 daire mahkemeden satılıktır

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara ili, Çankaya İlçesi, Seyranbağları Mahallesi Bağlar Caddesi 65 numarada yer alan Akyar Apartmanının bulunduğu yere rastlayan 2.Kat 6 nolu mesken vasıflı taşınmaz tapu kaydında, Seyrantepe Mahallesi 5357 ada, 18 parselde kayıtlı 630,00 m² yüzölçümlü 10/80 arsa paylı 2. Kat 6 numaralı meskenin bulunduğu bina, betonarme yapı tarzında ayrık nizam ara parsel niteliğinde olduğu, 1 bodrum+ zemin+ 3 normal kattan oluştuğu, normal katlarda 2 adet daire olmak üzere toplam 8 adet dairenin bulunduğu, binanın 25-30 yıllık olduğu, açık otopark imkanının mevcut olduğu, her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı, fiili durumda meskenin, ana yapının 2. Katında merdiven çıkışı sağ kolda bulunduğu, kuzey-batı ve güney cepheli olduğu, 3 oda, salon, antre – koridor, mutfak, banyo, wc ve 3 adet balkondan oluştuğu, dış kapısı ahşap esaslı, iç kapıları ahşap yağlı boya kontra plak pres kapı, pencereleri ve balkon kapıları ahşap yağlı boya esaslı olduğu,1 adet balkonun açık, diğer balkonların cam ile kapatıldığı, ısınma sisteminin doğalgaz kat kaloriferli kombili olduğu, meskenin keşif günü itibari ile boş olup iç kısmının oldukça yıprandığı, zemin ve duvar yüzeylerinde bozulmaların başladığı, bakımsız olduğu, balkonlar hariç net kullanım alanının 108,40 m², balkonların toplam alanı 23,00 m², brüt kullanım alanının (her ne kadar bilirkişi raporunda brüt 163,00 m² olarak ölçüldüğü yazılmış ise de) taşınmazın brüt 131,40 m² olduğu anlaşılmıştır. Ortaklığın giderilmesi yoluyla birlikte açık artırma suretiyle satışa çıkartılmış, gayrimenkule ilişkin geniş bilgiler dosyasında mevcuttur.

Adresi : Seyranbağları Mahallesi Bağlar Caddesi Akyar Apartmanı No: 65/6 Çankaya / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2023 – 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2023 – 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2023 – 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2023 – 14:50

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