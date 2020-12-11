Çankaya, Sağlıklı Kentler Ağı’nın 7.Fazında



Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) “Sağlıklı Kentler Projesi”ne 2004 yılında Türkiye’den üye olan belediyelerden Çankaya Belediyesi, DSÖ’nün 7. Faz olarak adlandırdığı yeni döneme kabul edildi.

Çankaya Belediyesi, DSÖ’nün Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı’nın 7. Fazına kabul edildi. Sağlık, çevre, sosyal kalkınma, toplumsal cinsiyet eşitliği, dezavantajlı kesimlere yönelik proje ve çalışmalarıyla dikkat çeken Çankaya Belediyesi, ilk olarak 2003 yılında 3. Faz üyeliğiyle Sağlıklı Kentler Ağı’nda yer aldı.

Çankaya Kent Sağlık Göstergeleri ve Kent Sağlık Gelişim Planını (2019-2023), 7 Nisan 2018 Dünya Sağlık Gününde kamuoyuna açıklayan Çankaya Belediyesi, söz konusu raporu DSÖ yetkililerine de iletti. “Mutlu ve Sağlıklı Bir Kent” için temel hedeflerini Ekim 2018’de Kuzey İrlanda’nın Belfast kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Kentler Konferansı’nda sundu. Çankaya Belediyesi; hizmetlerini sürdürürken DSÖ sağlıklı yaşlanma, herkes için sağlık sağlıkta eşitlik, toplumsal cinsiyet eşitliği, yaşlı-engelli, iklim değişikliği ve sağlık politikaları ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedeflerini göz önünde tutuyor.

HEDEF SAĞLIKLI VE MUTLU KENT

Konuyla ilgili açıklama yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya’nın Başkent nüfusunun yüzde 17’sinin yaşadığı bir ilçe olduğunu belirterek, “Yüzde 98’lik bir okuryazarlık oranı bulunan, yoksulluğun yüzde 5’in altında seyrettiği Çankaya’da bütün kesimler için çalışıyor, özel projeler üretiyoruz. Kreşler, baharevleri, kadın sığınma evi, danışma merkezleri, sağlık hizmeti, parklar, havuzlar, spor ve sosyal tesisler gibi pek çok çalışmamızın yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliğine, engellilere, çevre duyarlılığına yönelik de proje ve çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız sağlıklı bir kentte insanlarımızın mutlu olması” dedi.



2016 Yılında DSÖ Avrupa Bölgesi’nden belediye başkanları ve politikacılardan oluşan Politik Vizyon Grubu, “Herkes için Daha Sağlıklı ve Daha Mutlu Şehirler Kopenhag Belediye Başkanları Mutabakatı” (7.faz) imzaladı. Mutabakat Sağlık ve refahı artırmak için şehirlerin değiştirilmesini öngörüyor.