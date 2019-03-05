Taşdelen: “Bu ödülü başta Büyük Atatürk olmak üzere, ülkemizin kuruluşunda ve bugünlere gelmemizde canını ortaya koyan şehitlerimize, gazilerimize adıyorum”

Çankaya Belediyesi’nin iki büyük projesi İsmet İnönü ve Zafer Parkları, Süs Bitkisi ve Peyzaj Mimarlığı sektörünün en prestijli ödülü kabul edilen “Plant Ödülü” ne layık görüldü. İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen gecede ödülü, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen aldı.

Çankaya’nın son dönemde hayata geçirdiği büyük projeler arasında yer alan İsmet İnönü Parkı ve Zafer Park, Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi tarafından iki yılda bir düzenlenen ve sektörün en prestijli ödülünün verildiği Plant Ödülleri 2017-2018 yarışmasında ödülle taçlandırıldı.

15-16 Şubat 2019 tarihinde Plant Ödülleri Seçici ve Danışma Kurulu üyelerinin 138 başvuru arasından yaptığı değerlendirmeye göre “Kamusal Alan Ödülleri” kategorisinde “Park ve Rekreasyon Alanları Uygulama Ödülünü” Çankaya Belediyesi kazandı. 130 bin metrekare toplam alanları, meydan, kafeterya, süs havuzu, doğal dere, biyolojik gölet, çocuk oyun alanları, spor olanakları, yürüme yolları, bisiklet ve araç yolları ile göz dolduran İsmet İnönü ve Zafer Parkları tüm rakiplerini geride bıraktı.

ÖDÜLÜ ATATÜRK’E VE ŞEHİTLERE ADADI

İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen katıldı. Çankaya’nın Atatürk’ün ilçesi olması dolayısıyla tarihi bir sorumluluk taşıdığını belirten Taşdelen; “En güzel ve en büyük parklarımıza, Atatürk, İsmet İnönü, Lozan ve Zafer isimlerini verdik. Ulusumuzun değerlerine sahip çıkmak ve sonsuza kadar yaşatmak bizim en vazgeçilmez amacımızdır” dedi.



Taşdelen sözlerini, “Bu ödülü başta Büyük Atatürk olmak üzere, ülkemizin kuruluşunda ve bugünlere gelmemizde canını ortaya koyan şehitlerimize, gazilerimize adıyorum. Hepsine saygı, şükran ve minnetimi sunuyorum” şeklinde tamamladı.