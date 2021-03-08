Çankaya Müftülüğü’nden İdlib’e briket ev yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Suriye İdlib’de iç karışıklıklar nedeniyle mağdur olan ve çadırlarda yaşamak zorunda kalan halka ‘Briket Ev’ yapma kampanyasına Çankaya Müftülüğü de destek verdi.

Esma ALTIN/ANKARA

Suriye’de yaşadıkları iç savaş ortamı nedeni ile evlerinden olan ve tampon bölgelerde kurulan çadırlarda yaşayan halkın barınma ihtiyaçlarını karşılamak için TDV tarafından başlatılan ‘Briket Ev’ kampanyasına Çankaya Müftülüğü de destek verdi. Konu ile ilgili bilgi veren Çankaya Müftüsü Ali Gülden; “Ankara’da ilçe müftülüklerinin ne kadar briket ev yaptırabileceklerine dair taahhütleri alındı. İlk söz de Çankaya Müftülüğü olarak bize verilmişti. Biz de 25 gibi bir rakam ile süreci başlattık. Şu an itibariyle yaklaşık 60 briket eve ulaştık. İki katını geçmiş durumdayız.” dedi.

’60 BRİKET EV’

İdlib’de briket ev yapma kampanyasının başlama süreci hakkında bilgi veren Gülden sözlerine şöyle devam etti; “Çankaya Müftülüğü olarak devletimizin daha önce başlattığı İdlib’de yaklaşık 10 yılı aşkın bir süredir Suriye’de başlayan problemler sebebiyle İdlib’de gelip toplanmış, orada kümelenmiş ve çadır ortamında hayat süren insanlara devletimiz o insanların sıkıntılarına bir çözüm olma adına bir ‘briket ev yapma’ faaliyeti başlattı. Bu faaliyete devletimizin farklı kurumları destek verdiler. Diyanet İşleri Başkanlığı’mız da bu çerçevede Türkiye Diyanet Vakfı’mızı sürece dahil etti. Vakfımızın sürece dahil olması ile beraber müftülüklerimiz illerimizde farklı kampanyalar başlattılar. Bu kampanyalara kimi illerimiz illerin plaka numaraları üzerinden briket ev yaptırma taahhüdü ile bir duyuru yaptılar. Yakın zaman önce Ankara Müftülüğü’müzde de tüm ilçe müftülüklerimizin iştiraki ve vakıf temsilcilerimizin de katılımı ile beraber bir kampanya çağrısı yapıldı. O kampanyada Ankara’da ilçe müftülüklerinin ne kadar briket ev yaptırabileceklerine dair taahhütleri alındı. İlk söz de Çankaya Müftülüğü olarak bize verilmişti. Biz de 25 gibi bir rakam ile süreci başlattık. Afişler bastırdık. Personelimiz ile sosyal medya ağları üzerinden yaptığımız toplantılarda bu taahhüdümüzü kendileri ile paylaştık.”

Kendi personelleri tarafından briket ev kampanyasına büyük bir rağbet oluştuğunu dile getiren Gülden şunları belirtti; “Öncelikle bu sürece desteği personelimizden istedik. Bugüne kadar farklı sıkıntılarda bu tür desteklere camii cemaatimizi dahil edip onları davet ederken görevlilerimize şunu dedik; öncelikli olarak biz kendimiz, kendi maaşlarımızdan nasıl katkıda bulunabiliriz? Hatta ben ilçe müftüsü olarak kendi personelimize bu anlamda bir paylaşımda da bulundum. Dolayısı ile aile olarak bir briket ev taahhüdünü personelimiz ile paylaştık. Personellerimiz bunu duyup ilanlarımızdaki çağrıları da görünce bu işe hakikaten rağbet ettiler. İlk 15 bin ağırlıklı olarak personelimizin kendi katkıları ile bu süreç devam etti ve biz taahhüt ettiğimiz rakama personel katkıları ile ulaştık. Daha sonra bu süreci cemaatimizi, ulaşabildiğimiz diğer hayırseverleri de dahil edelim şeklinde görevlilerimiz ile birliği genişlettik. O günden bugüne şu an itibariyle yaklaşık 60 briket eve ulaştık. Sağ olsunlar görevlilerimiz, hayırseverleri bu anlamda bilgilendirdiler. Belki de burada şöyle bir bereket olduğu kanaatini taşıyorum kendi adıma; sürecin önce kendi canımızdan, kendi cebimizden, kendi katkımızdan başlatılmış olması bu işin bereketi gibi yürüdü. Çünkü iki katını geçmiş durumdayız.”

‘ÇOCUKLAR ÇADIRLARI EV BİLİYOR’

Yaklaşık 10 yılı aşkındır Suriyeli halkın kendi memleketlerinde çadırlarda yaşadıklarına hatta küçük çocukların evlerin sadece çadırlardan ibret olduğunu zannettiklerine dikkat çeken Güldek şunları aktardı; “Oradaki kardeşlerimiz, İdlib’de bizim hem dindaşlarımız, bundan yüzyıl öncesinde aynı toprağın, aynı coğrafyanın, aynı ülkenin parçaları durumundaydık. Orada büyük bir mağduriyet yaşanıyor, bunu televizyonlarda halkımız görüyor ve biliyor. 10 yılı aşkın bir süredir insanlar çadırlarda hayat sürüyorlar. Düşünün ki; 10 yıl önce çadırda dünyaya gelen bir çocuk, aslında evin sadece çadırdan ibaret olduğunu zannediyor. Yani yatak odası da orası, mutfak da orası, uyku yeri de orası, dinlenme yeri de orası, her türlü ihtiyacını giderdiği alan sadece bir çadırdan ibaret. Bundan dolayı biz bu çocuğa desek ki, mutfak var, salon var, oturma odası var, uyku odası var, tuvaleti ayrı, banyosu ayrı evler var desek onu görmemiş çocuğa bu evin nasıl olduğunu anlatmamız mümkün değil. Çocuklar böyle bir ortamda dünyaya geliyor. Belki de sırtlarını yaslayacakları bir duvar görmeden hayata dahil oldular. Bu noktaları da hesaba katarak görevlilerimiz bu anlamda büyük bir özveri ve gayret ortaya koydular ve vatandaşımız da Çankayalı hemşerilerimiz de, kardeşlerimiz de bu işe teveccüh ettiler ve şu an ki geldiğimiz rakama ulaşmış olduk. Vakfımız diğer illerimiz ile beraber bu anlamda büyük bir yekûn oluşturdu.”

Briket evlerin yapılacağı araziler hakkında bilgi veren Gülden; “ Bu faaliyeti vakfımız yetkililerinden altyapısı nereye ne şekilde oluşuyor, destek nerelerden alıyor türü bir sorgulama yaptığımızda aslında arazilerin o ülkenin devlete ait olan mülkleri üzerindeki alanların tespit edildiği, o evlere ait kullanılacak ihtiyaç duyulan malzemelerin mahallinden temin edildiği bilgisini aldık.” dedi.

MALİYETİ 6 BİN TÜRK LİRASI

Yapılan evlerin asgari ölçülerde ve bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde inşaa edildiğini söyleyen Gülden şunları kaydetti; “3+1 diyebileceğimiz normal bir ailenin asgari şartlarda ihtiyaçlarını giderebileceği içinde tuvaleti, banyosu, mutfağı, yatak odası ve oturma odasından oluşan bir briket evden bahsediyoruz. Böyle bir evin maliyetinin de 6 bin Türk Lirası olduğu ilan edilmişti. Biz vatandaşımızın öncelikle müstakilden katılmalarını tavsiye ettik. İmkanı olmayanların da parça parça bu işe destek vermeleri sureti ile 6 bin Türk Lirasına ulaştığında o parçalar bir briket ev anlamına gelecekti. Bu arada vakfımız şöyle bir taahhütte de bulundu. Aslında bunu da kaynaştırma adına düşündüler. Müstakilden bir briket ya da birden fazla briket ev katkısı sunan kardeşlerimizin hesaba yatırırken isimlerini, soy isimlerini, adres bilgilerini de yazmalarını istediler. Onu da şunun için talep ettiler; oradaki briket evlerin isimlerini bu müstakilden ev yaptıran kişilerin isimlerini vermeyi düşündüler ve ilerideki hedeflerinin de şu olarak paylaştılar bu da güzel bir şeydi. O evde kalanlar ile bu evi yaptıranları önümüzdeki süreçte bir araya getirip birbirleri ile tanıştırıp bir kaynaşmaya, bir kardeşliğe doğru bir adım atma düşüncelerinin olduğunu paylaştılar. Biz bu bilgiyi bu anlamda müstakilden briket ev katkısı veren kardeşlerimiz ile de paylaştık. Belki işin arkasından böyle gelecek güzel bir semerenin olduğunu da görmüş oldular. Bu ortaya çıktığında bizim bazı Kur’an kursu öğretilerimiz kendi Kur’an kurs öğrencilerinden oluşan müstakil bir briket ev, bazı din görevlilerimiz kendi cami cemaatinin o caminin isminin verileceği bir briket ev şeklinde yani bir camimiz 6 bin Türk Lirasını yatırdı, o caminin adı verilecek gibi. Dolayısı ile bu böyle bir güzelliğe doğru kapı açmış oldu. Hem insani kaynaşma hem oradaki temel ihtiyaçların giderilmesi anlamında güzel bir adım atılmış oldu.”

Kış döneminin zor şartlarında çadırlarda yaşayan insanların sıkıntılarını dile getiren Gülden şu ifadeleri kullandı; “Yaza doğru giriyoruz. Şartlar biraz daha güzelleşecek. Çünkü kış döneminde hep beraber şunu da gördük ki; çadırların sular içerisinde kaldığı, insanların çadırda kalma durumları bir tarafa dizlerine kadar sulu bir ortamda yaşadıklarına fotoğraflar ile şahit olduk. Bundan dolayı o ortamlar hakikaten zor ortamlar. Bizim o bölgede hizmet veren Milli Savunma Bakanlığı lojmanlarında, orasının muhtarı da mesela; bizim bir askerimizin eşi. Orada hizmet üreten askeri birliklerin eşlerinden oluşan bir ekibin oraya götürüldüğünden bahsetti. O ortamı görünce duydukları ve gördüklerinin çok farklı bir zemin ve şart ortamını barındırdığını paylaştı benimle. Gidip görmek lazım. İnsanlar orada hangi şartlarda hayat sürüyorlar, sıkıntılar nelerdir, bunu sözlü anlatmak ile fiilen gidip yerinde görmek farklı şeylerdir. Oradaki yaraya bir an önce merhem olmak adına önümüzdeki bu yaz sürecini de değerlendirmek adına hızlı bir şekilde çalışmalar sürüyor.

81 İLDEN DESTEK

TDV’nin yürüttüğü ‘Birket Ev’ faaliyetine Türkiye’nin 81 ilinden destek geldiğini dile getiren Gülden şunları ifade etti; “Türkiye Diyanet Vakfı’nın, Türkiye’deki 81 ilde başlattığı bir faaliyet bu. Bunun içinde devletimize ait Kızılay’ın yaptırdığı briket evler var, İHH İnsani Yardım Derneği vs. gibi hayır birimlerinin yaptırdığı briket evler de var. Bizim bahsettiğimiz Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde yürüyen bir süreç ve buna 81 ilin ilçeleri ile beraber dahil olmuş bir süreç. Bu paralar hesaplara girdikçe buradaki imkan ve şartlar da dikkate alınarak peyderpey bu süreç tamamlanacak. Ama bir yıl içerisinde takribi olarak bu taahhüt edilen evlerin bitirilmesi düşünülüyor. Bunun içerisine hem insan unsurunu katmak lazım hem malzeme unsurunu hesaba katmak lazım hem mekânsal hazırlığı dikkate almak lazım. Şu anda yapılmış binlerce briket ev var. Biz o süreci biraz daha genişletmek istiyoruz. 1 buçuk milyondan fazla insandan bahsediliyor. En kısa zamanda onların tamamını briket evlere doğru taşıyıp orada kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Kendi ülkelerinin sınırları içerisinde en azından asgari , insani şartların yakalandığı bir yerde yaşamları onlar ve insani değerler açısından önemlidir. Ülkemiz bu anlamda büyük bir adım atmış durumda.”