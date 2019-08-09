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Çankaya modeli İzmit’le paylaşıldı

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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve üst kademe yönetimini makamında ağırlayarak çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kocaeli’nin merkez ilçesi İzmit’in belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile beraberindeki meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürlerini makamında ağırladı. Çankaya Belediyesinin üst kademe yöneticilerinin de yer aldığı uzun süren görüşmede örneklerle bilgi paylaşımı yapıldı.

Kocaeli Milletvekili olarak Ankara’da bulunduğu 3 dönemde Çankaya Belediyesini yakından takip ettiğini belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, başarılı belediyeleri ziyaret ederek hizmetler hakkında bilgi aldıklarını belirtti. Kaplan, deneyim paylaşımında bulunarak hizmet üretiminde kaliteyi artırmak istediklerini söyledi.

Kentlerde yaşanan tahribata karşı sosyal demokrat belediyecilik anlayışının çözüm olduğuna inanan vatandaşların 31 Mart seçimlerinde yerel yönetimlerde büyük bir değişiklik talebini ortaya koyduğunu ifade eden Taşdelen, “Dürüst, namuslu, katılımcı bir çalışma anlayışı sergileyerek örnek olmaya devam edeceğiz” dedi. Altyapı çalışmalarında farklı yöntemlerle hizmeti hızlandırdıklarına vurgu yapan Taşdelen, “Dünyanın pek çok kentinde asfalt kaldırım yapılıyor. Biz işbaşına gelir gelmez bu uygulamayı başlatarak haftalar süren bir sokağın kaldırım yapım işini neredeyse bir güne düşürdük. Yapım maliyeti ve iş bitim süresi vatandaşımıza da güven verdi, memnuniyet oranını artırdı. İlk yıl yaptığımız kaldırım miktarı üç dönem yapılan hizmete eşdeğer olunca da sorunlara kesin çözüm getirmiş olduk. Bu gayret ise seçim sonuçlarına yansıdı” diye konuştu.

SOSYAL PROJELERLE HER KESİME DOKUNDUK

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Altyapı çalışmalarının ötesinde sosyal projelerle her kesimden insana dokunduklarına vurgu yapan Taşdelen, “Her kesimden insanımızı yaptığımız hizmetlerle eşitledik. Örneğin sınırlarımız içerisinde bulunan tüm okulların tepeden tırnağa eksiklerini gidererek, tadilatlarını yaparak tüm çocukların eşit koşullarda eğitim görmelerini sağladık. Belediyemizin doğumdan ölüme vatandaşın yanında olduğunu sosyal dokunuşlarla gösterip,  Halk Kart, cenaze hizmetleri, kültür gezileri, Hoş Geldin Bebek hediye seti, kreş hizmeti ve kadınlara yönelik eğitim çalışmaları ile de eşit koşullarda bir arada olmalarını sağladık. Bu da belediyecilik anlayışımıza ve bize güveni getirdi” ifadelerinde bulundu.

İzmit Belediyesi heyeti Taşdelen ziyaretinin ardından Çankaya Belediyesi tesislerini gezerek bilgi aldılar.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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