Çankaya Küçükesat’ta 2+1 daire icradan satılıktır

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Çankaya İlçe, KÜÇÜKESAT Mahalle/Köy, 2904 Ada, 20 Parsel, zemin kat 3 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz yerinde ve projesine göre; 55 m² net, 65 m² brüt kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz Zemin katta; 2 oda, salon, mutfak, banyo, wc ve antre alanlarından oluşmaktadır. Fiili durumu dolu büro niteliğindedir.

Adresi : Muhsin Ertuğrul Mahallesi, Başçavuş Sokak, No: 107/3 Çankaya / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2023 – 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2023 – 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2023 – 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2023 – 14:40

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