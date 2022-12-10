Çankaya Küçükesat’ta 2+1 daire icradan satılıktır

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Çankaya İlçe, KÜÇÜKESAT Mahalle/Köy, 2904 Ada, 20 Parsel, zemin kat 3 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz yerinde ve projesine göre; 55 m² net, 65 m² brüt kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz Zemin katta; 2 oda, salon, mutfak, banyo, wc ve antre alanlarından oluşmaktadır. Fiili durumu dolu büro niteliğindedir.
Adresi : Muhsin Ertuğrul Mahallesi, Başçavuş Sokak, No: 107/3 Çankaya / ANKARA
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Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2023 – 14:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2023 – 14:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2023 – 14:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2023 – 14:40
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