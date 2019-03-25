Türkiye’nin en büyük ilçesinde “Katılımcı Belediyeciliği” hayata geçirmek için kurulan Çankaya Kent Konseyi’nde yeni dönem Mayıs’ta başlıyor. Kent Konseyi’nin 6. Olağan Seçimli Genel Kurulu Mayıs ayının son haftasında gerçekleşecek.

Çankaya’yı Çankayalılarla birlikte yönetmek, Türkiye’nin en büyük ilçesinde “Katılımcı Belediyeciliği” hayata geçirmek için kurulan Çankaya Kent Konseyi’nde yeni dönem Mayıs’ta başlıyor. Kent Konseyi’nin 6. Olağan Seçimli Genel Kurulu Mayıs ayının son haftasında yapılacak. Bünyesindeki 350 sivil toplum ve kamu kuruluşu temsilcisiyle Türkiye’nin en önemli kent konseylerinden bir olan Çankaya Kent Konseyi, semt meclisleriyle birlikte yeni dönemde yeniden Çankaya’nın ve Çankayalının sesi olacak.



“KATILIMCI DEMOKRASİNİN EN ÖNEMLİ ÖRNEĞİ”

Çankaya Kent Konseyi’nin ve Çankaya Semt Meclislerinin kent için katılımcı demokrasinin en güzel örneklerinden biri olduğunu kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yeni dönem de kent konseyleriyle birlikte yeni çalışmalara imza atacaklarını söyledi. Dünyada artık kentli haklarının ön plana geçtiğini belirten Başkan Taşdelen “Kent, o kentte yaşayanlarındır. Kenti yönetenlerin ‘ben yaptım oldu’ mantığıyla davranmaları yaşadığımız çağda kabul edilebilir bir durum değildir” dedi.

Son beş yılda katılımcı belediyecilik için örnek teşkil edecek “Çiğdem Mahallesi Referandumu” ve “Yaşamkent Yaşar Kemal Parkı” gibi pek çok çalışmayı hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Taşdelen şöyle devam etti: “Yaşar Kemal Parkı’nın nasıl bir park olacağını bölge halkına sorduk.

Çocuk oyun alanının zemini gibi detaylara bile onlar karar verdi ve onların istediği gibi yapıldı. Biz, buna ‘Proje Demokrasisi’ diyoruz. Çankaya Belediyesi’nin stratejik planını 150’ye yakın sivil toplum kuruluşuyla bir araya gelerek hazırladık. Proje çalışmalarında üniversitelerin, derneklerin, vakıfların, sendikaların görüşlerine başvuruyoruz. Çankaya Cumhuriyetin kalesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesi… O’nun izinden giderek en güzel demokrasi örneğini bizim vermemiz lazım, özgürlükleri arttırmamız lazım. Kent Konseyimizle birlikte yeni dönemde de kent demokrasisinin en güzel örneklerini ortaya koyacağız.”