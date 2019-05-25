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25 Mayıs 2019
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Türkiye'nin en büyük ilçesinde ‘katılımcı belediyeciliği’ hayata geçirmek için kurulan Çankaya Kent Konseyi'nin 6. Olağan Seçimli Genel Kurulu 25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde toplanıyor.
Yerel Haberler

Çankaya kent konseyi hafta sonu toplanıyor

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Türkiye’nin en büyük ilçesinde ‘katılımcı belediyeciliği’ hayata geçirmek için kurulan Çankaya Kent Konseyi’nin 6. Olağan Seçimli Genel Kurulu 25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde toplanıyor.  

Çankaya’yı Çankayalılarla birlikte yönetmek, Türkiye’nin en büyük ilçesinde ‘katılımcı belediyeciliği’ hayata geçirmek için kurulan Çankaya Kent Konseyi’nde 6. Olağan Seçimli Genel Kurulu 25-26 Mayıs tarihlerinde yapılacak.  Bünyesindeki 350 sivil toplum ve kamu kuruluşu temsilcisiyle Türkiye’nin en önemli kent konseylerinden bir olan Çankaya Kent Konseyi, yeni yönetimini belirleyecek.

KATILIMCI YÖNETİM ANLAYIŞI

Çankaya Kent Konseyi’nin ve Çankaya Semt Meclislerinin kent için katılımcı demokrasinin önemli örneklerinden biri olduğunu ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yeni dönemde de Çankaya Kent Konseyi ve paydaşları ile birlikte yeni çalışmalara imza atacaklarını söyledi. Kentli haklarının ön plana geçtiğini belirten Başkan Taşdelen “Kent, o kentte yaşayanlarındır. Kenti yönetenlerin ‘ben yaptım oldu’ anlayışı yaşadığımız çağda kabul edilemez” dedi.

İl görev döneminde katılımcı belediyecilik için örnek oluşturan Çiğdem Mahallesi Referandumu ve Yaşamkent Yaşar Kemal Parkı gibi pek çok projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Taşdelen, “Yaşar Kemal Parkı’nın nasıl bir park olacağını bölge halkına sorduk. Çocuk oyun alanının zemini gibi detaylara bile onlar karar verdi ve onların istediği gibi yapıldı. Biz, buna ‘Proje Demokrasisi’ diyoruz. Çankaya Belediyesi’nin stratejik planını 150’ye yakın sivil toplum kuruluşuyla bir araya gelerek hazırladık. Proje çalışmalarında üniversitelerin, derneklerin, vakıfların, sendikaların görüşlerine başvuruyoruz. Kent Konseyimizle birlikte yeni dönemde de kent demokrasisinin en güzel örneklerini ortaya koyacağız” ifadelerinde bulundu.

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