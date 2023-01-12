Çankaya Kavaklıdere’de 7 m² dükkan mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Kavaklıdere Mahallesi, Tunalı Hilmi Caddesi üzerinde yer alan 42 kapı numaralı Gürpınar Apartmanının bulunduğu yere rastlayan 19 no.lu dükkan Kavaklıdere Mahallesi 4897 ada, 10 parsel, 573,00 m² yüzölçümlü, 11/1056 arsa paylı, Zemin Kat 19 Dükkan fiili olarak 42/A kapı nolu taşınmaz Tunalı Hilmi Caddesine cepheli caddeden binaya bakıldığından üç dükkandan sol bitişik kısmında olan dükkan olduğu, merkezi kaloriferli ve içten içe yapılan ölçüme göre 7,00 m² kullanım alanlı olduğu, hali hazırda dükkanının boş olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, ortaklığın giderilmesi yoluyla açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Kavaklıdere Mah. Tunalı Hilmi Cad. No: 42/A Çankaya / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2023 – 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2023 – 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2023 – 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2023 – 13:40

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