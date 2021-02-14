Çankaya Halk Kart Başvuruları 22 Şubat’ta Başlıyor

Çankaya Belediyesinin insana dokunan sosyal projelerinden Çankaya Halk Kart’ın 8. Dönem başvuruları başlıyor. Başvuruların doğrudan Çankaya Belediyesine yapıldığı uygulamada, sosyal inceleme belediye sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılıyor. Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) üzerinden ve ev ziyaretleri ile sosyal incelemelerin yapılmasının ardından verilen Halk Kart, hak sahiplerinin diledikleri yerden alışveriş yapmasına olanak sağlıyor.
Sosyal demokrat belediyeciliğin birçok örneğini hayata geçiren Çankaya Belediyesinin Halk Kart uygulamasından bugüne kadar 1.300 hane yararlandı. Ekonomik koşulları değişen ve Çankaya’da ikameti sona eren Halk Kart sahipleri bu hizmetten yararlanamıyor.
BAŞVURU ŞARTLARI
Çankaya Halk Kart sahibi olmak isteyenlerin; Ankara Çankaya ilçesi sınırlarında ikamet etmesi, maddi bakımdan desteğe ihtiyacının olması ve ailede kişi başına düşen gelirin, asgari ücretin üçte birini geçmemesi şartı taşıması, ailede yaşayanlara ait taşınmaz kaydının bulunmaması gerekiyor.
Başvuru şartlarına ve gerekli evraklara Çankaya Belediyesinin internet adresinden ulaşılabiliyor. Başvuru yerleri ise şöyle:
Bademlidere Çankaya Evi: Şemsettin Günaltay Cad. No: 35 Park İçi Tel: 0 312 437 29 69
Bayraktar Çankaya Evi: Bayraktar Mah. Bayraklı Sk. No:19 Tel: 0312 448 27 58
Cebeci Baharevi: Kutlugün Sokak No:14 Cebeci Tel: 0312 320 13 47
Mimar Sinan Çankaya Evi: Mimar Sinan Mah. 115. Cad. Sonu 133. Sok. No:34 Tel: 0312 430 66 50
Mürsel Uluç Çankaya Evi: Mürsel Uluç Mah. 1. Cad. 974. Sok. İnönü Parkı yanı Tel: 0312 490 66 65
Sokullu Baharevi : Sokullu Mehmet Paşa Caddesi İlke Sokak No:107 Dikmen Tel: 0312 479 59 90
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