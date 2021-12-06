Çankaya Güven Mahallesi’nde 3+1 daire icradan satılık

- Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Satışa konu taşınmaz Bursa ili, Gemlik ilçesi, Osmaniye mahallesi, 796 ada 12 parsel sayılı 136,78 m2 yüzölçümlü kat mülkiyetine geçmiş ana taşınmaz niteliği ”Arsalı beş katlı betonarme apartman” olan taşınmazda 12/60 arsa paylı 3.katta 4 nolu meskendir.Binanın her katında bir daire bulunmaktadır. Bina 6 katlı betonarme karkas yapıdır. Daire 3 oda, salon, mutfak, wc, banyo, balkon birimlerinden oluşmaktadır. Güvenevler Mahallesi, (Tapu kaydında Güven Mah.) Güneş Caddesi, Kent Apt. No: 24/9 Çankaya / ANKARA adresinde, 1. Satış Günü : 02/02/2022 günü 14:45 – 14:50 arası
- 2. Satış Günü : 01/03/2022 günü 14:45 – 14:50 arası Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu – Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA’da yapılacaktır.
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