Çankaya Belediyesi’nin ücretsiz olarak kişisel gelişim ve meslek edindirme eğitimleri verdiği Çankaya Evlerinde yeni dönem başlıyor. Oran’dan Cebeci’ye, Türkkonut’tan Bademlidere’ye 22 farklı semtte bulunan Çankaya Evlerinde yeni dönem kurs kayıtları 11 Eylül tarihinden itibaren alınacak.

Çankaya Belediyesinin Oran’dan Cebeci’ye, Türkkonut’tan Bademlidere’ye 22 farklı semtte bulunan Çankaya Evlerinde yeni dönem için kurs kayıtları 11 Eylül tarihinde başlıyor. Açılışı yapılacak Mutlukent, Bilkent, Esat ve 100. Yıl Çankaya Evlerinin kayıtları ise açılış tarihinden itibaren gerçekleştirilecek. Çankayalılara ücretsiz olarak kişisel gelişim ve meslek edindirme kurslarının verildiği, 7’den 70’e her yaş grubundan vatandaşın keyifle vakit geçirdiği Çankaya Evleri, yeni sezonda da yenilenen kurs programları ile dolu dolu bir yıl geçirecek.

Çankaya Evlerinden bir önceki eğitim döneminde 14 bin 555 yetişkin, 5 bin 683 çocuk olmak üzere toplam 20 bin 238 kişi yararlandı. Çankaya Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri tarafından verilen dersler, bu yıl da mahalleliden gelen talepler doğrultusunda belirlenecek.

Yabancı dilde; İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, kişisel gelişimde; diksiyon, anne-çocuk eğitimi, işaret dili, hobide; yağlı boya, bağlama, ud, gitar, karakalem, meslek edindirmede; bilgisayar, 10 parmak klavye, sahne makyajı gibi birbirinden farklı 93 kurs çeşidi ile hizmet veren Çankaya Evleri bu yıl da birçok alanda eğitim verecek.

Vatandaşların sosyalleşmesine olanak sağlayan Çankaya Evlerinde ayrıca Masal ve Oyun Odalarında çocukların eğlenerek öğrendiği, etüt merkezlerinde öğrencilerin ders çalışabildiği Çankaya Evlerinde, yaşlılar için film izleme, spor yapma, kitap-gazete okuma gibi alanların bulunduğu Baharevleri de yer alıyor.