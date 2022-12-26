ÇANKAYA EVLERİNDE HER BRANŞTAN HER YAŞA EĞİTİM İMKANI

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Çankaya Belediyesinin, hobi, kişisel gelişim, meslek edinme ve sosyalleşme imkanı sunduğu Çankaya Evleri, haftanın 7 günü Çankayalıları konuk ediyor. Her yıl 100’den fazla farklı branşta kursların verildiği, etkinlikler ve eğitimlerle Çankayalıların ikinci adresi haline gelen Çankaya Evlerinin sayısı da artıyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in “21. yüzyılın halkevleri” olarak tanımladığı Çankaya Evleri, Çankayalıların sosyalleşmesi, yeni dostluklar edinmesi, kendilerini geliştirmesi ve kaliteli zaman geçirmesi için her dönem yenileniyor. Her yıl binlerce kursiyere hizmet veren Çankaya Evleri’nde kişisel gelişim, meslek edinme ve hobi eğitimlerinin tamamı konusunda uzman eğitmenlerce gerçekleştiriliyor.

KURS SEÇENEKLERİ HER YAŞA HİTAP EDİYOR

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Çankaya Evlerinde, yabancı dilde; İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, kişisel gelişimde; diksiyon, anne-çocuk eğitimi, işaret dili, hobide; yağlı boya, bağlama, ut, gitar, keçe, kırkyama, tel kırma, amigurimi, karakalem, meslek edinmede; bilgisayar, 10 parmak klavye, sahne makyajı gibi birbirinden farklı 100’den fazla branşın yanı sıra yoga, pilates, spor aktiviteleri de bulunuyor. Zübeyde Hanım Çankaya Evi’nde açılan ve profesyonel bir mutfakta devam eden pastacılık kursu ve aşçı çırağı kursları da yoğun ilgi görüyor, kursu tamamlayanlar MEB onaylı sertifika sahibi de oluyor.

2023’TE 4 ÇANKAYA EVİ DAHA GELİYOR

Çankaya Evleri’nde her yıl binlerce Çankayalıyı buluşturduklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, “Çankayalıların evi, halkın evi, vatandaşlarımız istekleri ve ilgileri doğrultusunda Çankaya Evlerimizden istedikleri gibi yararlanabiliyor. Hem çocuklarımıza hem anne babalarına hem de büyükanne ve büyükbabalara aynı anda hizmet verebilen Çankaya Evlerimizin kapıları genç arkadaşlarımıza da açık. Gençlerimiz buralarda kütüphaneden faydalanıp derslerine çalışabilirler. Biz bu evleri her yaş grubuna göre tasarladık. Her semtte daha çok kişi yararlansın diye yeni Çankaya Evlerimizi hizmete açıyoruz. 2023 yılında 4 Çankaya Evimizi daha hizmete açacağız” diye konuştu.