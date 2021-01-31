Çankaya Evlerinde hasret sona erdi

Uğur Samet AVCI/İSTANBUL,(DHA)-METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından kar yağışı sabah saatlerinde başladı. İstanbul'un farklı ilçelerinde kar yağışı akşam saatlerinde de devam ediyor. Silivri'de...