Çankaya Evleri Eğitimleri Youtube’da

Çankaya Belediyesi, pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimlerin yapılamadığı kişisel gelişim ve hobi kursları ile spor derslerini sanal ortamda veriyor. Çankaya Belediyesi YouTube kanalında, hobi ve spor dersleri yayınlanmaya başladı. Çankaya Evleri ayrıca yabancı dil derslerini de online veriyor.

Covid-19 pandemisi ile her alanda mücadele çalışmalarını yürüten Çankaya Belediyesi, Çankaya Evlerinde ara verdiği yüz yüze eğitimleri YouTube kanalı üzerinden sürdürüyor.

Çankaya Belediyesine bağlı 27 Çankaya Evinde verilen farklı branşlardaki kurslardan bazıları Çankaya Belediyesi YouTube kanalı üzerinden vatandaşlara ulaştırılıyor. Çankayalılar, YouTube Çankaya Belediyesi sayfasından hobi ve kişisel gelişim kurslarından soğuk porselen yapımı, dekupaj boyama tekniği, amigurimi, nakış, gümüş kazaziye, dokuma ve örgü, şişe yapımı, lavanta yapımı, runner yapımı ile tüm vücut kaslarını çalıştıracak spor derslerini bölümler halinde izleyebiliyor.

Çankaya Belediyesinin YouTube hesabını ziyaret eden vatandaşlar, kurs videolarının yanı sıra Çankaya’nın diğer birçok hizmeti ve açılışları hakkında da bilgi sahibi olma imkanı buluyor.