Çankaya Emek’te 2+1 daire icradan satılacak

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Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Emek’te 2+1 daire icradan satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Adı geçen dairenin, Emek Mahallesi, 18.Cadde No:44 Daire No:5 Çankaya / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 24/11/2022 günü, 2. Satış Günü ise 22/12/2022‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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