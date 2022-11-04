Çankaya Emek’te 160 m² dükkan ihaleyle satılacak

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Satışa çıkarılan gayrimenkul Ankara ili Çankaya İlçesi, Emek Mahallesi, 13621 Ada, 1.Parselde 160 m2, 18 bağımsız bölüm nolu 2. sınıf pide kebap salonu vasfındadır.

Satışı yapılacak gayrimenkul Çankaya Tapu Sicil Müdürlüğünde 2. sınıf pide kebap salonu vasfında olup, 855,00 m2 yüz ölçümlü arsa üzerinde zemin katta bulunan 160 m2 yüz ölçümlü 18 bağımsız bölüm nolu 2. sınıf pide kebap salonudur.. Kazakistan Caddesi ile 12. Sokağın kesiştiği köşe parseldedir.

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Gayrimenkulün satışı Gayret Mah. Ahmet HAMDİ Cad. No:48 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı 4. Kat İhale Salonunda 23 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 15.00’ da satış işlemlerine başlanılacaktır.

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