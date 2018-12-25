Sağlık Bakanlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği yapan Çankaya Belediyesi, kadın sağlığına yönelik yeni bir projeye başladı.

Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Çankaya Belediyesi Halk Sağlığı Merkezi kadınlara, kanserden korunma yolları, meme kanseri, serviks ve kolon kanseriyle ilgili eğitim vermeye başladı. Proje kapsamında eğitim seminerlerine katılan kadınlara ücretsiz sağlık taraması da yapılacak.

Çankaya Belediyesi sosyal belediyecilik alanındaki uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Çankaya Sağlıklı Hayat Merkezi işbirliğinde kadın sağlığı ile ilgili çalışmalara başlayan Belediye, kanserin nedenleri ve belirtileri, kanserden korunma yöntemleri ve erken tanı, meme kanseri ve kendi kendine meme muayenesi ile kolon kanseri konusunda kadınları bilinçlendirecek.



Çankaya Sağlıklı Hayat Merkez’ inde gerçekleşen eğitim programının ilk konukları Çankaya’nın kırsal mahallelerinden getirilen kadınlar oldu.Çankaya’ ya bağlı kırsal mahallelerden getirilen kadınlara meme kanseri, serviks (rahim ağzı kanseri) ve kolon kanseri ile ilgili eğitim verildi.