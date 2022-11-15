Çankaya Çayyolu’nda 4+1 müstakil dubleks ev icradan satılık

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çay Yolu-1 Mahallesi, 18124 ada, 1 parselde kayıtlı, Mesken-Dubleks nitelikli taşınmaz. Ana Taşınmaz Özellikleri; Bina; 1 bodrum + zemin + 1 normal kattan oluşmaktadır. Bina; 3 katlı, tek bağımsız bölüm içermektedir. Bina girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Binada asansör bulunmamaktadır. . Taşınmazın yer aldığı bina 1989 yılında inşaatına başlanmış olup, 33 yaşındadır.
Adresi : Çay Yolu-1 Mahallesi, 2950 Cadde, Mavişehir 85 Sitesi No: 4/51 Çankaya/Ankara Çankaya / ANKARA
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Artırma Bilgileri :
|1. Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2023 – 14:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2023 – 14:50
|2. Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2023 – 14:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2023 – 14:50
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