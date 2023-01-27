Çankaya Çayyolu’nda 112 m² daire icradan satılıktır

- Reklam -

İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Çankaya İlçe, ÇAY YOLU-1 Mahalle/Köy, 18063 Ada, 1 Parsel, B Blok/ 28 No.lu Bağımsız Bölüm, Ana taşınmaz 9090 m² yüz ölçümlü arsa üzerinde A ve B olmak üzere 2 adet bloktan oluşmaktadır. Kıymet taktirine konu taşınmaz B blokta yer almaktadır. Taşınmaz konut nitelikli ve ana yapının 7.katında yer almaktadır.Taşınmaz güney ve batı cepheli olmak üzere 2 cephelidir. Taşınmaz projesinde 112 m² net, 142 m² brüt kullanım alanına sahip iken mahallinde 114 m² net, 142 m² brüt kullanım alanlıdır. Mimari projesine göre (Tapu ve Belediye) uyumsuzdur. Bağımsız bölüm numaralarının uyumu hale getirilmesi önerilmektedir. (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Adresi : Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi, 2918.Cadde, Güler Kent Sitesi, B Blok No: 10 Daire No: 28 Çankaya / ANKARA

- Reklam -

Artırma Bilgileri :



1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/03/2023 – 12:25

———————————————————————————————————–

Bitiş Tarih ve Saati : 30/03/2023 – 12:25 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2023 – 12:25

———————————————————————————————————–

Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2023 – 12:25

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız