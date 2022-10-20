ÇANKAYA BELEDİYESİNİN 2023 YILI BÜTÇESİ ONAYLANDI 

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Alper Taşdelen: “Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’de Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı ile başlayarak kreşler, Çankaya Evleri, kültür merkezleri, parklar gibi birçok açılışımız olacak ve Çankaya kazanacak. Çünkü biz Çankayamızı seviyoruz, halkımızı seviyoruz.”

Çankaya Belediyesinin 2023 yılı mali bütçesi belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edildi.

Türkiye’nin en büyük ilçe belediyesi olan ve Başkent’in kalbi konumunda bulunan Çankaya’da 2023 yılı mali bütçesi onaylanarak Belediye Meclisi’nden geçti. 3 milyar 900 milyon TL olarak belirlenen bütçe oy çokluğuyla kabul edildi.

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Yeni bütçenin hayırlı olması dileğinde bulunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, göreve geldiği günden bu yana halkın parasını namus bilerek en güzel şekilde değerlendirdiklerini belirterek, “Çankaya Belediyesi çalışanlarına ve bize her zaman bu görevi veren ve desteğini esirgemeyen sevgili Çankayalılara teşekkür ediyorum. Çankayalılara buradan tekrar söz veriyorum ki; bize duydukları güvene bundan önce olduğu gibi bundan sonra da layık olacağız. Biz hep söz verdiğimizden fazlasını yaptık, bundan sonra da yine söz verdiğimizden fazlasını yapacağız” dedi.

TAŞDELEN: “HER BİR KURUŞUMUZU NAMUSUMUZ BİLİP ÖYLE HARCIYORUZ”

Sözlerine, “Bizim en büyük kıvancımız hiç faiz ödemememizdir. Çankaya Belediyesi 8 yılda hiç kredi kullanmadı ve borç almadı. Biz bütün hizmetlerimizi kendi öz kaynaklarımızla, kendi gelirlerimizle hayata geçiriyoruz. Her bir kuruşumuzu namusumuz bilip öyle harcıyoruz” ifadeleriyle devam eden Taşdelen, “Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’de Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı ile başlayarak kreşler, Çankaya Evleri, kültür merkezleri, parklar gibi birçok açılışımız olacak ve Çankaya kazanacak. Çünkü biz Çankayamızı seviyoruz, halkımızı seviyoruz. Halkımıza hizmet etmenin hayattaki en büyük onur olduğunu biliyoruz. Bütçemizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.