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10 Mayıs 2019
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Çankaya Belediyesinin Evde Bakım Hizmetleri arasında yer alan kuaför ve berber gibi hizmetler devam ediyor.
Yerel Haberler

Çankaya Belediyesi’nden Kişisel Bakım Hizmeti

Editör Editör

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Çankaya Belediyesi’nin Evde Bakım Hizmetleri arasında yer alan  kuaför ve berber gibi hizmetler devam ediyor. Yaşlı, engelli ve hastalığından dolayı evden çıkamayan vatandaşlar bu hizmetlerden  ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

Hizmetin Belediye tarafından ücretsiz verilmesinin yanı sıra güvenli olması da Çankayalılar için önem taşıyor.

Çankaya Belediyesi’nin evde bakım hizmetleri kapsamında yürüttüğü evde sağlık ve temizlik hizmeti uygulamasının, kuaför ve berber hizmetlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Herhangi bir geliri olmayan sosyal güvencesi de bulunmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara evde temizlik hizmeti veren Belediye, bu kapsamda ihtiyacı olanlara saç kesimi, sakal tıraşı, el ve ayak bakımı gibi kişisel bakım hizmeti de veriyor. Çankayalılar, Belediye çatısı altında verilen bu hizmetin güven açısından da önem taşıdığını belirtiyor.

Berber ve kuaför hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Çankaya Halk Sağlığı Merkezi’ne başvurarak ücretsiz hizmet alabiliyor.

0850 455 02 65 HİZMET HATTI

Evde Sağlık ve Evde Temizlik Hizmeti uygulamasına bir süredir kuaför ve berber hizmetlerini de ekleyen Çankaya Belediyesi, Çankaya Halk Sağlığı Merkezi’ne ulaşarak talepte bulunan vatandaşlara kadın ve erkek farketmeksizin saç kesimi, el ve ayak bakımı, sakal tıraşı gibi hizmetleri ücretsiz olarak veriyor. Merkezin 0850 455 02 65 numaralı telefonunu arayarak başvuruda bulunan Çankayalılar, program dahilinde hizmet alabiliyorlar.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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